Головні новини 13 вересня: події та підсумки

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Вчора, 13 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет. На ньому від анонсував результати для ворога. Також цього дня стало відомо, що попри санкції Росія виробляє більше ракет, ніж до війни. До того ж вчора лунали вибухи у Криму.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 13 вересня, які ви могли пропустити.

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Після військового кабінету Зеленський анонсував відчутні результати для ворога

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вчора, 13 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет. Він анонсував відчутні результати для російських окупантів.

Попри санкції Росія виробляє більше ракет, ніж до війни, — NYT

Виробництво ракет у Росії. Фото: росЗМІ

Наразі Росія виробляє більше ракет, ніж до початку війни. Їй вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджені Заходом.

Вибухи у Севастополі: Міноборони РФ виступило із заявою

Наслідки вибухів у Севастополі. Фото: t.me/astrapress

У ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.

За версією OSInt-дослідника Андерсона, було пошкоджено великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

У ГУР підтвердили пошкодження великого російського десантного корабля та підводного човна ВМС РФ внаслідок нічної атаки судноремонтного заводу в Севастополі. Чи підлягають вони ремонту, наразі невідомо.

У мережі показали пошкоджений корабель в тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки. На фото можна побачити дим після вибухів, а також рятувальників, які гасили пожежу.

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього входить

Німецька бронетехніка. Фото: Reuters

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

РФ перекинула на війну в Україну новосформовану армію, — розвідка Британії

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росія перекинула на фронт новосформовану 25-ту армію. Це рішення було прийнято на тлі браку резервів. Наразі російські окупанти з 25-ї армії, ймовірно, перебувають в Луганській області.

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