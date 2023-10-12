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Выйти на пенсию в 2024 году: сколько стажа для этого нужно

12 октября 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Выйти на пенсию в 2024 году: сколько стажа для этого нужно
Мужчина и женщина пенсионного возраста, глядя в окно. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине выходить на пенсию можно на пенсию с 60, 63 и 65 лет. Впрочем, право на ее получение определяется продолжительностью трудового стажа. Основным документом, который может его подтвердить, остается трудовая книжка.

Об этом пишут Факты ICTV.

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В Пенсионном фонде Украины сообщают, что выйти на пенсию в 60 лет имеют право те, у кого не менее 31 года трудового стажа. Если меньше, то гражданин сможет уйти на отдых в 63 и 65 лет.

В 60 лет выйти на пенсию смогут те, у кого есть:

  • в 2023 году — от 30 лет стажа,
  • в 2024 году — от 31 года стажа,
  • в 2025 году — от 32 лет стажа,
  • в 2026 году — от 33 лет стажа,
  • в 2027 году — от 34 лет стажа,
  • в 2028 году — от 35 лет стажа.

В 63 года выйти на пенсию смогут те, у кого есть:

  • в 2023 году — от 20 до 30 лет стажа,
  • в 2024 году — от 21 до 31 года стажа,
  • в 2025 году — от 22 до 32 лет стажа,
  • в 2026 году — от 23 до 33 лет стажа,
  • в 2027 году — от 24 до 34 лет стажа,
  • в 2028 году — от 25 до 35 лет стажа.

В 65 лет выйти на пенсию смогут те, у кого есть:

  • в 2023 году — от 15 до 20 лет стажа,
  • в 2024 году — от 15 до 21 года стажа,
  • в 2025 году — от 15 до 22 лет стажа,
  • в 2026 году — от 15 до 23 лет стажа,
  • в 2027 году — от 15 до 24 лет стажа,
  • в 2028 году — от 15 до 25 лет стажа.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили о сокращении количества пенсионеров с начала 2023 года. В то же время, средний размер выплат за это время возрос.

Согласно информации ПФУ, количество людей пенсионного возраста за последние девять месяцев уменьшилось на 147,95 тыс. человек. Сейчас в Украине насчитывается 10,539 млн. пенсионеров.

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