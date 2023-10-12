Вийти на пенсію у 2024 році: скільки стажу для цього потрібно

Чоловік і жінка пенсійного віку дивляться у вікно. Фото: Google

В Україні виходити на пенсію можна на пенсію з 60, 63 та 65 років. Втім, право на її отримання визначається тривалістю трудового стажу. Основним документом, що може його підтвердити залишається трудова книжка.

Про це пишуть Факти ICTV.

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У Пенсійному фонді Україниповідомляють, що вийти на пенсію у 60 років мають право ті, у кого не менше 31 року трудового стажу. Якщо менше, то громадянин зможе піти на відпочинок у 63 та 65 років.

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має:

у 2023 році — від 30 років стажу,

у 2024 році — від 31 року стажу,

у 2025 році — від 32 років стажу,

у 2026 році — від 33 років стажу,

у 2027 році — від 34 років стажу,

у 2028 році — від 35 років стажу.

У 63 роки вийти на пенсію зможуть ті, хто має:

у 2023 році — від 20 до 30 років стажу,

у 2024 році — від 21 до 31 року стажу,

у 2025 році — від 22 до 32 років стажу,

у 2026 році — від 23 до 33 років стажу,

у 2027 році — від 24 до 34 років стажу,

у 2028 році — від 25 до 35 років стажу.

У 65 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має:

у 2023 році — від 15 до 20 років стажу,

у 2024 році — від 15 до 21 року стажу,

у 2025 році — від 15 до 22 років стажу,

у 2026 році — від 15 до 23 років стажу,

у 2027 році — від 15 до 24 років стажу,

у 2028 році — від 15 до 25 років стажу.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили про скорочення кількості пенсіонерів з початку 2023 року. Водночас середній розмір виплат за цей час зріс.

Відповідно до інформації ПФУ, кількість людей пенсійного віку за останні дев'ять місяців зменшилась на 147,95 тис. осіб. Зараз в Україні налічується 10,539 млн пенсіонерів.