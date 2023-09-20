Будет выполнять боевые задания: арестованный вертолет Жеваго передали ВСУ
В Украине вертолет беглого олигарха Константина Жеваго был передан украинским воинам. Инициатором этого решения стало Государственное бюро расследований.
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
Передано на нужды ВСУ
Отмечается, что вертолет был арестован из-за расследования уголовного производства ГБР в марте этого года.
"В настоящее время по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета", — говорится в сообщении.
Как известно, вертолет находился в собственности подконтрольного юридического лица эксдепутата. Олигарх Жеваго пользовался им в Украине для личных нужд.
Что известно о деле Жеваго
В ГБР обвиняют олигарха и некоторых топ-менеджеров банка "Финансы и Кредит" в организации "схемы" растраты 113 миллионов долларов и нанесении ущерба интересам государства и вкладчиков банка.
По информации ГБР, сейчас на имущество подозреваемого и связанных с ним лиц наложен арест, а именно на:
- акции его предприятий на сотни миллионов гривен,
- 26 объектов недвижимости,
- 14 имущественных комплексов,
- 21 часть имущественных комплексов,
- 30 нежилых помещений,
- 10 квартир.
Напомним, в Киеве на аукцион было выставлено арестованное здание, принадлежавшее АО "Киевмедпрепарат", которое связано с олигархом Константином Жеваго. Его стартовая цена — 400 миллионов гривен, расположенная по адресу ул. Саксаганского, 139.