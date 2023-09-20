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Будет выполнять боевые задания: арестованный вертолет Жеваго передали ВСУ

20 сентября 2023 14:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Будет выполнять боевые задания: арестованный вертолет Жеваго передали ВСУ
Арестованный вертолет олигарха Константина Жеваго. Фото: ГБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине вертолет беглого олигарха Константина Жеваго был передан украинским воинам. Инициатором этого решения стало Государственное бюро расследований.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что вертолет был арестован из-за расследования уголовного производства ГБР в марте этого года.

"В настоящее время по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета", — говорится в сообщении.

Как известно, вертолет находился в собственности подконтрольного юридического лица эксдепутата. Олигарх Жеваго пользовался им в Украине для личных нужд.

Что известно о деле Жеваго

В ГБР обвиняют олигарха и некоторых топ-менеджеров банка "Финансы и Кредит" в организации "схемы" растраты 113 миллионов долларов и нанесении ущерба интересам государства и вкладчиков банка.

По информации ГБР, сейчас на имущество подозреваемого и связанных с ним лиц наложен арест, а именно на:

  • акции его предприятий на сотни миллионов гривен,
  • 26 объектов недвижимости,
  • 14 имущественных комплексов,
  • 21 часть имущественных комплексов,
  • 30 нежилых помещений,
  • 10 квартир.

Напомним, в Киеве на аукцион было выставлено арестованное здание, принадлежавшее АО "Киевмедпрепарат", которое связано с олигархом Константином Жеваго. Его стартовая цена — 400 миллионов гривен, расположенная по адресу ул. Саксаганского, 139.

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