Виконуватиме бойові завдання: арештований гелікоптер Жеваго передали ЗСУ
В Україні гелікоптер олігарха-втікача Костянтина Жеваго було передано українським воїнам. Ініціатором такого рішення стало Державне бюро розслідувань.
Про це пише пресслужба ДБР.
Передано на потреби ЗСУ
Зазначається, що вертоліт було заарештовано через розслідування щодо кримінального провадження ДБР у березні цього року.
"Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, гелікоптер був у власності підконтрольної юридичної особи ексдепутата. Олігарх Жеваго користувався ним в Україні для особистих потреб.
Що відомо про справу Жеваго
В ДБР звинувачують олігарха та деяких топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації "схеми" розтрати 113 мільйонів доларів та завданні збитків інтересам держави і вкладників банку.
За інформацією ДБР, наразі на майно підозрюваного та пов'язаних з ним осіб накладено арешт, а саме на:
- акції його підприємств на сотні мільйонів гривень,
- 26 об'єктів нерухомості,
- 14 майнових комплексів,
- 21 частину майнових комплексів,
- 30 нежитлових приміщень,
- 10 квартир.
Нагадаємо, у Києві на аукціон було виставлено арештовану будівлю, яка належала АТ "Київмедпрепарат", яке пов'язане з олігархом Костянтином Жеваго. Його стартова ціна — 400 мільйонів гривень, розташована за адресою вул. Саксаганського, 139.