Виконуватиме бойові завдання: арештований гелікоптер Жеваго передали ЗСУ

Заарештований гелікоптер олігарха Костянтина Жеваго. Фото: ДБР

В Україні гелікоптер олігарха-втікача Костянтина Жеваго було передано українським воїнам. Ініціатором такого рішення стало Державне бюро розслідувань.

Про це пише пресслужба ДБР.

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Зазначається, що вертоліт було заарештовано через розслідування щодо кримінального провадження ДБР у березні цього року.

"Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, гелікоптер був у власності підконтрольної юридичної особи ексдепутата. Олігарх Жеваго користувався ним в Україні для особистих потреб.

Що відомо про справу Жеваго

В ДБР звинувачують олігарха та деяких топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації "схеми" розтрати 113 мільйонів доларів та завданні збитків інтересам держави і вкладників банку.

За інформацією ДБР, наразі на майно підозрюваного та пов'язаних з ним осіб накладено арешт, а саме на:

акції його підприємств на сотні мільйонів гривень,

26 об'єктів нерухомості,

14 майнових комплексів,

21 частину майнових комплексів,

30 нежитлових приміщень,

10 квартир.

Нагадаємо, у Києві на аукціон було виставлено арештовану будівлю, яка належала АТ "Київмедпрепарат", яке пов'язане з олігархом Костянтином Жеваго. Його стартова ціна — 400 мільйонів гривень, розташована за адресою вул. Саксаганського, 139.