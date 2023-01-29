Какая ситуация со светом в Украине на 29 января: информация от Укрэнерго

В Украине продолжают ликвидировать последствия атаки РФ на энергосистему 26 января

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит из-за ракетных и дроновых атак врага. В то же время начался ремонт на одной из тепловых электростанций.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Дефицит в сети и его причины

В Укрэнерго отмечают, что потребление электроэнергии сегодня на том же уровне, что и в субботу. В то же время дефицит в энергосистеме все еще значительный.

В компании объяснили, что причина дефицита – повреждение электростанций (генерирующие мощности) и высоковольтных сетей в результате российских ракетных и дроновых атак.

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", — отмечается в сообщении.

Ограничение потребления

В Укрэнерго сообщили, что по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился. Поэтому ко всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток.

Ремонтные работы

В сообщении отмечается, что идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Идет восстановление плановой схемы питания региона.

"Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и продолжается дольше", — отмечают в энергокомпании.

Ракетная атака 26 января: что известно

Утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Вскоре в небе над страной появились российские ракеты.

Взрывы слышали в разных населенных пунктах Украины, в частности, в Винницкой и Одесской областях. Кроме того, были "прилеты" в Киеве.

Также известно, что в Одесской области в результате атаки рф зафиксировано повреждение на двух объектах критической инфраструктуры.

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.