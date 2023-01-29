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Вимкнення світла не припиняться: в Укренерго пояснили причину

29 січня 2023 11:10
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Яка ситуація зі світлом в Україні на 29 січня: інформація від Укренерго
В Україні продовжують ліквідовувати наслідки атаки рф на енергосистему 26 січня
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит через ракетні та дронові атаки ворога. Водночас розпочався ремонт на одній з теплових електростанцій. 

Про це йдеться у повідомленні Укренерго

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Дефіцит у енергомережі та його причини

В Укренерго зазначають, що споживання електроенергії сьогодні на тому ж рівні, що й в суботу.  Водночас дефіцит в енергосистемі все ще є значним.

У компанії пояснили, що причина дефіциту – пошкодження електростанцій (генеруючі потужності) та високовольтних мереж внаслідок російських ракетних та дронових атак. 

"Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", — йдеться у повідомленні. 

Обмеження споживання

В Укренерго повідомили, що з технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це  до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. 

Ремонтні роботи

У повідомленні зазначається, що триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час  масованої атаки 26 січня. В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону.  

"Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", — наголошують у енергокомпанії. 

Ракетна атака 26 січня: що відомо

Вранці в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у небі над країною з'явилися російські ракети.

Вибухи чули у різних населених пунктах України, зокрема, у Вінницькій та Одеській областях. Крім того, були "прильоти" у Києві.

Також відомо, що в Одеській області внаслідок атаки рф зафіксовано пошкодження на двох об'єктах критичної інфраструктури.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

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