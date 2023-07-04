"Он был звездой": Притула описал, каким был Зеленский 20 лет назад

Владимир Зеленский на выступлении "Квартала 95". Фото: google

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский даже 20 лет назад назад был звездой. Он был лидером своей команды и коллектива, а также примером человека, который добился успеха не случайно.

Так описывает общественный деятель и волонтер Сергей Притула Владимира Зеленского в интервью "Украинской правде".

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"Он был звездой"

По словам Притулы, Зеленский всегда являлся лидером своего коллектива. Он думал не только о себе, но и о всех даже тогда, когда это поставило под угрозу существование команды "Квартал 95".

"Он был звездой. Уже тогда. 95 квартал. Я помню еще тогда, когда они в тех кожаных штанах выступали. Он был реальным лидером своей команды, своего коллектива. Они как молились на него тогда, так и сейчас", — говорит Притула.

И утверждает, что его любила публика, люди брали у него автографы и просили сфотографироваться на улице.

"Пример человека, который добилися успеха не случайно"

Как утверждает Сергей Притула, даже достигнув успеха, Владимир Зеленский никогда не переставал работать.

"Это пример человека, который не добился успеха случайно в той или иной области, в которой он занимался. Я всегда говорил, что мы принадлежим к поколению людей, которые в свое время наелись разного дерьма большой ложкой. И поэтому, достигнув успеха, никто не расслаблял булки, а все работали над тем, чтобы закрепиться на той или иной вершине. И мы точно ценим этот путь пройденный", — говорит Притула.

Смог бы состояться "Квартал" без Зеленского

Отвечая на вопрос, мог ли состояться "Квартал 95" без Зеленского, Притула отвечает, что нет.

"Я думаю, что это можно сейчас заметить. Уже там, сколько, 4 года как Александрович ушел из "Квартала". Ну это уже совсем другая юмористическая структура, которая все ниже и ниже шла по гастрольной деятельности, по количеству телевизионных шоу, которые появлялись на телевидении", — утверждает он.

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Сергей Притула намекнул на подорвавшего нефтебазу в Краснодарском крае.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Сергей Притула показал рекордную партию бронетехники для украинской армии.