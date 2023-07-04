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"Він був зіркою": Притула описав, яким був Зеленський 20 років тому

4 липня 2023 13:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Він був зіркою": Притула описав, яким був Зеленський 20 років тому
Володимир Зеленський на виступі "Кварталу 95". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нинішній президент України Володимир Зеленський навіть 20 років тому був зіркою. Він був лідером своєї команди та колективу, а також прикладом людини, яка не досягла успіху випадково. 

Так описує громадський діяч та волонтер Сергій Притула Володимира Зеленського в інтерв'ю для "Української правди". 

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"Він був зіркою"

За словами Притули, Зеленський завжди був лідером свого колективу. Він думав не лише за себе, а за всіх навіть тоді, коли це поставило під загрозу існування команди "Квартал 95". 

"Він був зіркою. Вже тоді. 95 квартал. Я пам'ятаю ще тоді, як вони в тих шкіряних штанах виступали. Він був реальним лідером своєї команди, свого колективу. Вони як молилися на нього тоді, так і зараз", — каже Притула. 

І стверджує, що його завжди любила публіка, люди брали у нього автографи та просили сфотографуватися на вулиці. 

"Приклад людини, яка досягла успіху не випадково"

Як стверджує Сергій Притула, досягнувши успіху, Володимир Зеленський ніколи не переставав працювати. 

"Це приклад людини, яка не досягла успіху випадково в тій чи іншій царині, в якій він займався. Я завжди казав, що ми належимо до покоління людей, які свого часу наїлися різного лайна великою ложкою. І тому, досягнувши успіху, ніхто не розслабляв булки, а всі працювали над тим, щоб закріпитися на тій чи іншій вершині. І ми точно цінуємо той шлях пройдений", — каже Притула. 

Чи відбувся би "Квартал" без Зеленського

Відповідаючи на питання, чи міг би вібутися "Квартал 95" без Зеленського, Притула відповідає, що ні. 

"Я думаю, що це можна зараз помітити. Вже там, скільки, 4 роки як Олександрович пішов з "Кварталу". Ну це вже зовсім інша гумористична структура, яка все нижче і нижче йшла по гастрольній діяльності, по кількості телевізійних шоу, які з'являлись на телебаченні", — стверджує він. 

 

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Сергій Притула натякнув на те, хто підірвав нафтобазу в Краснодарському краї.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Сергій Притула показав рекордну партію бронетехніки для української армії.

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