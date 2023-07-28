Выплаты военным для решения проблем — условия и размер помощи в 2023 году

Выплаты военным для решения бытовых вопросов: что это и кто имеет право
Военнослужащие, как и мирные граждане, могут столкнуться с разными жизненными обстоятельствами и проблемами, требующими срочного решения, часто финансового. Именно поэтому государством предусмотрена материальная помощь защитникам по решению социально-бытовых вопросов.
Кто из военных может рассчитывать на такую помощь, как ее получить и какая сумма выплат, рассказали журналисты АрмияInform.
Какой закон регулирует этот вопрос
Финансовая помощь военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 30.08.2017 г. № 704 "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц"
В соответствии с данным документом, право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов имеют военнослужащие (кроме военнослужащих срочной военной службы), лица рядового и начальствующего состава. Такую выплату можно получить лишь один раз в год.
Кто дает право на получение финпомощи для решения бытовых вопросов
Денежное довольствие вправе предоставлять командиры воинских частей в пределах имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете Минобороны.
При этом размер пособия не должен превышать их месячного денежного довольствия и пособия для оздоровления в размере месячного денежного довольствия.
Кто имеет право получить выплаты по решению социально-бытовых вопросов
Получить помощь можно по следующим основаниям:
- смерть военнослужащего и/или его супруги или мужа, детей, родителей;
- ранение военного, которое он получил во время выполнения боевого задания (основание действует на время военного положения);
- наличие у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья) при защите Родины;
- нарушение состояния здоровья военного, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия), заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;
- непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;
- семьям военных, захваченных в плен или заложников, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими. Но выплаты не предусмотрены для военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно.
Каков размер выплат для решения социально-бытовых вопросов военных
Размер материальной помощи не может превышать месячного денежного довольствия военнослужащего. В 2023 году помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения.
В месячное денежное обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.
Как получить выплаты военным и их семьям
Для получения материальной помощи военнослужащему необходимо написать рапорт на имя командира. В рапорте необходимо указать причину обращения, а также предоставить подтверждающие ее документы.
Следует заметить, что денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов один раз в год не обязательна, в частности в случае увольнения. Но военные должны знать свое право на получение такого вида помощи.
По получению бесплатной правовой помощи, в частности по получению финансовой помощи для решения бытовых вопросов можно обращаться по номеру 0800213103.
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