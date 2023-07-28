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Выплаты военным для решения бытовых вопросов: что это и кто имеет право

28 июля 2023 20:32
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выплаты военным для решения проблем — условия и размер помощи в 2023 году
Денежная помощь украинским военнослужащим от государства. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Военнослужащие, как и мирные граждане, могут столкнуться с разными жизненными обстоятельствами и проблемами, требующими срочного решения, часто финансового. Именно поэтому государством предусмотрена материальная помощь защитникам по решению социально-бытовых вопросов.

Кто из военных может рассчитывать на такую помощь, как ее получить и какая сумма выплат, рассказали журналисты АрмияInform.

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Финансовая помощь военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 30.08.2017 г. № 704 "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц"

В соответствии с данным документом, право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов имеют военнослужащие (кроме военнослужащих срочной военной службы), лица рядового и начальствующего состава. Такую выплату можно получить лишь один раз в год.

Кто дает право на получение финпомощи для решения бытовых вопросов

Денежное довольствие вправе предоставлять командиры воинских частей в пределах имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете Минобороны.

При этом размер пособия не должен превышать их месячного денежного довольствия и пособия для оздоровления в размере месячного денежного довольствия.

 

Выплаты военным для решения бытовых вопросов: что это и кто имеет право
Выплаты военным. Фото: google.com

Кто имеет право получить выплаты по решению социально-бытовых вопросов

Получить помощь можно по следующим основаниям:

  • смерть военнослужащего и/или его супруги или мужа, детей, родителей;
  • ранение военного, которое он получил во время выполнения боевого задания (основание действует на время военного положения);
  • наличие у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья) при защите Родины;
  • нарушение состояния здоровья военного, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия), заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;
  • непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;
  • семьям военных, захваченных в плен или заложников, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими. Но выплаты не предусмотрены для военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно.

 

Кто имеет право получить выплаты для решения социально-бытовых вопросов
Украинские военнослужащие. Фото: Минобороны

Каков размер выплат для решения социально-бытовых вопросов военных

Размер материальной помощи не может превышать месячного денежного довольствия военнослужащего. В 2023 году помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения.

В месячное денежное обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

 

Как получить выплаты военным и их семьям
Военнослужащий пишет рапорт. Фото: google.com

Как получить выплаты военным и их семьям

Для получения материальной помощи военнослужащему необходимо написать рапорт на имя командира. В рапорте необходимо указать причину обращения, а также предоставить подтверждающие ее документы.

Следует заметить, что денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов один раз в год не обязательна, в частности в случае увольнения. Но военные должны знать свое право на получение такого вида помощи.

По получению бесплатной правовой помощи, в частности по получению финансовой помощи для решения бытовых вопросов можно обращаться по номеру 0800213103.

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