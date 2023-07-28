Виплати військовим для вирішення проблем — умови та розмір допомоги 2023 року

Грошова допомога українським військовослужбовцям від держави. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, як і цивільні громадяни, можуть стикнутися з різними життєвими обставинами та проблемами, які потребують термінового вирішення, часто фінансового. Саме тому державою передбачена матеріальна допомога захисникам для розв'язання соціально-побутових питань.

Хто з військових може розраховувати на таку допомогу, як її отримати та яка сума виплат, розповіли журналісти АрміяInform.

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Фінансова допомога військовослужбовцям для розв'язання соціально-побутових питань передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"

Відповідно до цього документу, право на матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань мають військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу. Таку виплату можна отримати лише один раз за рік.

Хто надає право на отримання фіндопомоги для розв'язання побутових питань

Грошове забезпечення мають право надавати командири військових частин у межах наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі Міноборони.

При цьому розмір допомоги не має перевищувати їхнього місячного грошового забезпечення та допомогу для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

Виплати військовим. Фото: google.com

Хто має право отримати виплати для розв'язання соціально-побутових питань

Отримати допомогу можна за таких підстав:

смерть військовослужбовця та/або його дружини чи чоловіка, дітей, батьків;

поранення військового, яке він зазнав під час виконання бойового завдання (підстава діє на час воєнного стану);

наявність у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) під час захисту Батьківщини;

порушення стану здоров’я військового, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія), захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;

безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (більше ніж 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки(кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

сім’ям військових, які захоплені в полон чи є заручниками, а також інтерновані в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Але виплати не передбачені для військовослужбовців, які здалися у полон добровільно.

Українські військовослужбовці. Фото: Міноборони

Який розмір виплат для розв'язання соціально-побутових питань військових

Розмір матеріальної допомоги не може перевищувати місячного грошового забезпечення військовослужбовця. 2023 року допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення.

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань, включаються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Військовослужбовець пише рапорт. Фото: google.com

Як отримати виплати військовим та їх сім'ям

Для отримання матеріальної допомоги, військовослужбовцю необхідно написати рапорт на ім'я командира. У рапорті необхідно вказати причину звернення, а також надати документи, що підтверджують її.

Варто зауважити, що грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік не є обов’язковою, зокрема у разі звільнення. Та військові повинні знати про своє право на отримання такого виду допомоги.

За отриманням безоплатної правової допомоги, зокрема щодо отримання фінансової допомоги для розв'язання побутових питань, можна звертатися за номером 0800213103.

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