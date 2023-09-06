Армения впервые предоставила Украине гуманитарную помощь

Жена премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян. Фото: соцсети

Ереван недавно отправил гуманитарную помощь Украине впервые с момента начала крупномасштабных военных действий России на украинской территории. Жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян лично доставила помощь в Украину.

Об этом сообщает Радио Азатутут.

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Сообщается, что Анна посетила страну в рамках участия в третьем саммите первых леди и джентльменов, который начался 6 сентября. На данном мероприятии присутствуют супруги руководителей таких государств как Великобритания, Япония, Турция, Испания, Чехия, Дания и Израиль, а также представители Европейского Союза.

С 2021 года в Киеве проходит саммит, инициированный первой леди Украины Еленой Зеленской. При этом в недавно опубликованном списке участников отсутствует имя жены Пашиняна.

Ее визит в Украину происходит на фоне нарастающих напряжений между Арменией и ее давним союзником Россией. Руководители Армении, включая Пашиняна, все чаще высказывают неудовлетворенность по поводу, как они считают, недостаточной поддержки со стороны России в споре с Азербайджаном.

Хотя Армения ранее избегала прямых осуждений военных действий России в Украине, начавшихся в феврале 2022 года, в мае Пашинян подчеркнул, что Армения "не стоит на стороне России в конфликте с Украиной". Эти слова были замечены в Москве, которая ответила, что "учла" данное заявление.

Напомним, что в сентябре на территории Армении планируются совместные военные учения между армянскими и американскими войсками. Эти учения, названные "Партнер Орел-2023", будут проходить с 11 по 20 числа.