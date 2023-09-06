Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вірменія вперше надала Україні гуманітарну допомогу arrow

Вірменія вперше надала Україні гуманітарну допомогу

6 вересня 2023 19:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вірменія вперше надала Україні гуманітарну допомогу
Дружина прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Анна Акопян. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Єреван нещодавно надіслав гуманітарну допомогу Україні вперше з моменту початку великомасштабних військових дій Росії на українській території. Дружина глави уряду Вірменії Нікола Пашиняна Ганна Акопян особисто доправила допомогу в Україну.

Про це повідомляє Радіо Азатутут.

Читайте також:

Що відомо про візит Анни Акопян

Повідомляється, що Анна відвідала країну в рамках участі у третьому саміті перших леді та джентльменів, який розпочався 6 вересня. На цьому заході присутні подружжя керівників таких держав, як Велика Британія, Японія, Туреччина, Іспанія, Чехія, Данія та Ізраїль, а також представники Європейського Союзу.

З 2021 року у Києві відбувається саміт, ініційований першою леді України Оленою Зеленською. При цьому в нещодавно опублікованому списку учасників немає імені дружини Пашиняна.

Її візит до України відбувається на тлі напруг, що наростають, між Вірменією та її давнім союзником Росією. Керівники Вірменії, включаючи Пашиняна, все частіше висловлюють незадоволеність щодо, як вони вважають, недостатньої підтримки з боку Росії у суперечці з Азербайджаном.

Хоча Вірменія раніше уникала прямих засуджень військових дій Росії в Україні, що розпочалися в лютому 2022 року, у травні Пашинян наголосив, що Вірменія "не стоїть на боці Росії у конфлікті з Україною". Ці слова були помічені в Москві, яка відповіла, що "врахувала" цю заяву.

Нагадаємо, що у вересні на території Вірменії плануються спільні військові навчання між вірменськими та американськими військами. Ці навчання під назвою "Партнер Орел-2023" проходитимуть з 11 по 20 числа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз