Вірменія вперше надала Україні гуманітарну допомогу

Дружина прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Анна Акопян. Фото: соцмережі

Єреван нещодавно надіслав гуманітарну допомогу Україні вперше з моменту початку великомасштабних військових дій Росії на українській території. Дружина глави уряду Вірменії Нікола Пашиняна Ганна Акопян особисто доправила допомогу в Україну.

Про це повідомляє Радіо Азатутут.

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Повідомляється, що Анна відвідала країну в рамках участі у третьому саміті перших леді та джентльменів, який розпочався 6 вересня. На цьому заході присутні подружжя керівників таких держав, як Велика Британія, Японія, Туреччина, Іспанія, Чехія, Данія та Ізраїль, а також представники Європейського Союзу.

З 2021 року у Києві відбувається саміт, ініційований першою леді України Оленою Зеленською. При цьому в нещодавно опублікованому списку учасників немає імені дружини Пашиняна.

Її візит до України відбувається на тлі напруг, що наростають, між Вірменією та її давнім союзником Росією. Керівники Вірменії, включаючи Пашиняна, все частіше висловлюють незадоволеність щодо, як вони вважають, недостатньої підтримки з боку Росії у суперечці з Азербайджаном.

Хоча Вірменія раніше уникала прямих засуджень військових дій Росії в Україні, що розпочалися в лютому 2022 року, у травні Пашинян наголосив, що Вірменія "не стоїть на боці Росії у конфлікті з Україною". Ці слова були помічені в Москві, яка відповіла, що "врахувала" цю заяву.

Нагадаємо, що у вересні на території Вірменії плануються спільні військові навчання між вірменськими та американськими військами. Ці навчання під назвою "Партнер Орел-2023" проходитимуть з 11 по 20 числа.