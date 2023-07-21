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Производство боеприпасов для БпЛА: правительство разрешило экспериментальный проект

21 июля 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Производство боеприпасов для БпЛА: правительство разрешило экспериментальный проект
Беспилотник в небе. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры. В нем говорилось о реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотникам.

Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

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"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", — рассказал Мельничук.

Он сообщил, что проект производства боеприпасов к беспилотникам рассчитан на два года.

Проектом определены организационные, технологические и другие требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем.

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Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, в июне украинские разработчики представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч". Он уже работает на нашу победу.

Также мы писали, что турецкая компания Sonitus разработала новый беспилотник для подводной разведки и исследовательской деятельности.

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