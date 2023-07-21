Производство боеприпасов для БпЛА: правительство разрешило экспериментальный проект
Кабинет министров Украины согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры. В нем говорилось о реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотникам.
Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.
Экспериментальный проект
"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", — рассказал Мельничук.
Он сообщил, что проект производства боеприпасов к беспилотникам рассчитан на два года.
Проектом определены организационные, технологические и другие требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем.
Напомним, в июне украинские разработчики представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч". Он уже работает на нашу победу.
Также мы писали, что турецкая компания Sonitus разработала новый беспилотник для подводной разведки и исследовательской деятельности.