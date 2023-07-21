Виробництво боєприпасів для БпЛА: уряд дозволив експериментальний проєкт

Безпілотник у небі. Фото: google.com

Кабінет міністрів України погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо. У ній йшлося про реалізацію експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотників.

Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

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Експериментальний проєкт

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", — розповів Мельничук.

Він повідомив, що проєкт щодо виробництва боєприпасів до безпілотників розрахований на два роки.

Проєктом визначено організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, у червні українські розробники представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич". Він вже працює на нашу перемогу.

Також ми писали, що турецька компанія Sonitus розробила новий безпілотник для підводної розвідки та дослідницької діяльності.