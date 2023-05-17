Высший антикоррупционный суд признал законным задержание Князева

ВАСК признал законным задержание экспредседателя Верховного суда Украины. Фото: Facebook\Высший Антикоррупционный Суд

Сегодня, 17 мая, следователь судья Высшего Антикоррупционного суда отказал в удовлетворении жалобы, поданной защитником бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева на его задержание. Напомним, защита ходатайствовала признать задержание экспредседателя Верховного Суда незаконным. Князева подозревают в получении 2,7 млн. долларов США в виде взятки.

Об этом сообщает Высший Антикоррупционный суд Украины.

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Что известно

Сегодня следователь судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты задержания бывшего Председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Именно его САП и НАБУ подозревают в получении 2,7 млн. долларов США неправомерной выгоды.

"Постановление обжалованию не подлежит. Согласно ч.1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", — отмечают в Суде.

Напомним, ранее мы писали, что специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил председатель суда Всеволод Князев.

Также мы писали, что судьи Верховного Суда на заседании пленума во вторник, 16 мая, инициировали выражение недоверия председателю Всеволоду Князеву, задержанному за взятку. Подписное письмо подписали 138 судей Верховного суда из 142 присутствующих.