Вищий антикорупційний суд визнав законним затримання Князєва

ВАСК визнав законним затримання ексголови Верховного Суду України. Фото: Facebook\Вищий Антикорупційний Суд

Сьогодні, 17 травня, слідчий суддя Вищого Антикорупційного суду відмовив у задоволенні скарги, поданої захисником колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва на його затримання. Нагадаємо, захист клопотав визнати затримання ексголови Верховного Суду незаконним. Князєва підозрюють в отриманні 2,7 млн доларів США у вигляді хабаря.

Про це повідомляє Вищий Антикорупнцій суд України.

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Що відомо

Сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні скарги сторони захисту на затримання колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Саме його САП та НАБУ підозрюють в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

"Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — зазначають у Суді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Також ми писали, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного суду із 142 присутніх.