Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вищий антикорупційний суд визнав законним затримання Князєва arrow

Вищий антикорупційний суд визнав законним затримання Князєва

17 травня 2023 18:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вищий антикорупційний суд визнав законним затримання Князєва
ВАСК визнав законним затримання ексголови Верховного Суду України. Фото: Facebook\Вищий Антикорупційний Суд
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 17 травня, слідчий суддя Вищого Антикорупційного суду відмовив у задоволенні скарги, поданої захисником колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва на його затримання. Нагадаємо, захист клопотав визнати затримання ексголови Верховного Суду незаконним. Князєва підозрюють в отриманні 2,7 млн доларів США у вигляді хабаря.

Про це повідомляє Вищий Антикорупнцій суд України.

Читайте також:

Що відомо

Сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні скарги сторони захисту на затримання колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Саме його САП та НАБУ підозрюють в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

"Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — зазначають у Суді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Також ми писали, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного суду із 142 присутніх.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB