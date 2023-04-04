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Вице-канцлер Германии попросил прощения в Украины: детали

4 апреля 2023 17:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский и Габек
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек извинился перед Украиной за несвоевременные поставки оружия. По его словам, правительство слишком поздно приняло решение о передаче столь необходимой бойцам ВСУ техники.

Об этом Габек сказал во время встречи с Зеленским.

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"Вы объяснили мне, а также другим членам кабинета, что угроза войны была реальной. В то время мы начали дебаты в Германии о том, что мы должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать", — сказал Габек.

Он подчеркнул, что ему очень стыдно из-за задержек. По словам Габека, с определенного момента немецкие власти начали пытаться ускорить поставки вооружения в Украину.

"Мне очень стыдно за все это... часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве", — добавил Габек.

Напомним, вчера, 3 апреля, в Черниговской области Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком. Обсудили актуальные вопросы.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Габеком. Немецкий бизнес готов расширить свое производство и увеличивать присутствие на украинском рынке.

Добавим, Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины. На увеличении финансирования настаивали министерства обороны и иностранных дел страны.

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