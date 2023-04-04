Віцеканцлер Німеччини попросив вибачення в України: деталі

Зеленський та Габек

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек попросив вибачення в України за несвоєчасне постачання зброї. За його словами, уряд надто пізно ухвалив рішення про передачу такої необхідної бійцям ЗСУ техніки.

Про це Габек сказав під час зустрічі із Зеленським.

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"Ви пояснили мені, а також іншим членам кабінету, що загроза війни була реальною. На той час ми розпочали дебати в Німеччині про те, що ми маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити", — сказав Габек.

Він наголосив, що йому дуже соромно за затримки. За словами Габека, з певного моменту німецька влада почала намагатись прискорити поставки озброєння в Україну.

"Мені дуже соромно за все це … частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості", — додав Габек.

Нагадаємо, вчора, 3 квітня, на Чернігівщині Володимир Зеленський зустрівся з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком. Обговорили актуальні питання.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату ФРН Робертом Габеком. Німецький бізнес готовий розширити своє виробництво та нарощувати присутність на українському ринку.

Додамо, Берлін погодив новий пакет військової допомоги для України. На збільшенні фінансування наполягали міністерства оборони та закордонних справ країни.