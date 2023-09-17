Выезд мужчин из оккупации за границу: кого могут экстрадировать в Украину

Российский оккупант на блокпосте. Фото: росСМИ

Военнообязанных украинцев, которые выехали во время военного положения по поддельным справкам, могут экстрадировать в Украину. В стране также есть мужчины, которые уехали из страны из временно оккупированных населенных пунктов. Могут ли их экстрадировать в Украину?

Об этом рассказывает проект Радио Свобода "Новости Приазовья".

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Возвращение в Украину

Проект узнал, как к идее об экстрадиции мужчин относятся жители юга Украины, часть которого оккупирована и откуда мужчины во многих случаях не имели возможности выехать на подконтрольную властям Украины территорию.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что часть выезжавших из оккупации через оккупированный Крым и третьи страны вернулась и находится в Украине.

"Когда была возможность выезжать через Васильевку в Запорожье, то с Херсонской области за сутки выезжали 500-600 и более человек ежедневно. После проведения так называемого референдума оккупационная власть закрыла эту возможность для наших людей — выезжать. Сейчас единственный такой маршрут, относительно надежный, — через Крым выезжать в третьи страны, именно по этому маршруту люди выезжают. Он значительно сложнее, длиннее и рисков также очень много — "фильтрационных" процессов на въезде в Крым, но этот маршрут работает. Некоторые люди по этому маршруту возвращаются потом в Украину, таких случаев на самом деле много. Некоторые остаются в странах ЕС", — рассказал он.

Соболевский считает, что к тем мужчинам, которые находятся за рубежом, должен быть индивидуальный подход.

"Есть разные ситуации. Если кто-то по состоянию здоровья или по состоянию здоровья близкого человека выехал — это одна ситуация. А если кто-то просто сбежал от войны, то это совсем другая ситуация. Поэтому, думаю, в каждом случае должен быть отдельный подход, почему человек там находится и какую пользу сейчас приносит, находясь там", — говорит он.

Мобилизация в армию РФ

По словам первого заместителя председателя Херсонского областного совета, сейчас мужчинам находиться в оккупации еще более опасно. Оккупанты могут их мобилизовать в российскую армию.

"Советую всем мужчинам выезжать как можно быстрее с временно оккупированных территорий на самом деле. Все больше мы видим информации, которая свидетельствует о том, что, к сожалению, все-таки принудительная мобилизация на Херсонщине может быть. Они сейчас открывают военкоматы, они очень активизировались в этом направлении, это может быть подготовительным действием к этой мобилизации", — подчеркнул Соболевский.

Выезд из Мариуполя

Главный редактор мариупольского издания "0629" Анна Романенко рассказала, что из левобережной части города у людей не было возможности выехать на подконтрольную властям Украины территорию.

Она напомнила, что были повреждены мосты, а единственная оставшаяся дорога была заминирована. Мариупольцы могли уезжать только через Новоазовск и Россию.

"А дальше как сложится. Кто-то ехал через Грузию, кто-то через всю Россию и страны Балтии. Возвращаться или не возвращаться на территории Украины уже оттуда, это решение каждый человек принимал для себя лично. Я собственно знаю немногих людей, которые призывного возраста и должны были бы защищать Украину, но они приняли для себя решение оставаться именно в Европе просто потому, что они не хотят воевать. Такие люди есть, они выезжали, не нарушая законы Украины, потому что они не подделывали никаких документов, не делали фиктивных справок о состоянии своего здоровья. Просто так случилось, что они оказались в Европе", — рассказала Романенко.

По ее словам, большинство мужчин, выезжавших из Мариуполя через Запорожье, остались в Украине.

"Чтобы никто не думал в Украине, что мужчины с востока, мужчины из Мариуполя, что они прячутся от войны, что они не хотят воевать. Я хочу это подчеркнуть, потому что это будет важно. Есть история, когда люди приезжали в западные регионы Украины, мужчины из Мариуполя, регистрировались и попадали в военкоматы и в ряды ВСУ уже не как мариупольцы, а как временные жители Львова или Ивано-Франковска. И поэтому, знаете, такая может быть у кого-то очень искаженная реальность о том, что на востоке воюют только мужчины из центральных и западных регионов Украины. Это не так", — добавила Романенко.

Редактор отмечает, что есть такие случаи, когда мужчины из Мариуполя попадали на фронт сразу после того, как выезжали из блокады.

По ее словам, среди мариупольцев также мужчины, которые покупали необходимые справки для выезда за пределы Украины.

"Сейчас эти люди находятся в разных городах, не только в Европе, некоторые уехали дальше и ищут убежище на территории Канады или США. И именно из тех стран люди не собираются возвращаться. То есть информация о том, что Украина будет как-то штрафовать их, наказывать административно или еще что-то, эта информация их не волнует, потому что они один раз приняли для себя решение — не возвращаться в Украину. Это их выбор", — отметила Романенко.

Трудности социализации

Журналисты пообщались с мужчиной из Мариуполя, который сейчас живет в Британии. Он рассказал, что выехал из города через временно оккупированный Донецк, Россию и попал в страны Балтии. После этого мариуполец переехал в Лондон.

Мужчина говорит, что выехать из оккупированного города в апреле прошлого года было трудно. Пройдя допросы российских служб, он добрался до Донецка, а затем через Россию поехал в Латвию, Литву, а дальше в Великобританию. По его словам, адаптироваться к жизни за границей сложно.

"Учитывая то, что я видел, и то, что со мной произошло в Мариуполе, сложнее найти себе работу. Не все работы подходят условно. И сначала было довольно-таки трудно социализироваться, начать жить хоть какой-то социальной жизнью. Кому как повезет. У меня есть знакомые, которые не имели проблем с поиском работы. Есть также знакомые, которые имели огромные проблемы с поиском работы", — рассказывает мужчина.

Он объяснил, что на его решение уехать за границу повлияло разочарование в местных политиках.

"Мы сидели без каких-либо социальных связей, без интернета, казалось, что все так же страдают вокруг. Мы же не знали, что происходит вообще в Украине, существует ли Украина, или там вообще что-то случилось. Поэтому, когда я вышел просто в интернет и посмотрел, как комментирует наш мэр то, что происходит в Мариуполе. Или как комментирует его заместитель. Они до сих пор находятся у власти, не привлечены к ответственности. Это один из факторов, который просто отбил у меня какое-то желание проживать в Украине. Россия, понятное дело, агрессор и там я жить точно не намерен. К сожалению, в Украине я разочаровался в какой-то степени", — добавил мариуполец.

Ответственность за пересечение государственной границы

Адвокат юридической компании "Миллер" Анна Калинчук рассказала, что на сегодняшний день нет законодательной основы для привлечения к уголовной ответственности мужчин, уклоняющихся от мобилизации путем пересечения государственной границы.

"Если лицо пересекло государственную границу, например, используя поддельные документы, те же выводы ВВК, или любые справки о наличии лица с инвалидностью в отношении мужа. Это все детали. Для незаконного пересечения государственной границы должно быть еще какое-то одно действие незаконное — использование поддельного документа или, например, взятки, или предложение или обещание дачи взятки пограничнику. И как результат — пересечение этой границы. Именно это является правонарушением. Именно это уголовно преследуется в Украине", — объяснила она.

Экстрадиция мужчин в Украине

Калинчук подчеркнула, что экстрадицию могут применять к лицу, осужденному или подозреваемому в совершении уголовного правонарушения.

По ее словам, мужчины, выехавшие с оккупированных территорий через третьи страны, не совершили никакого правонарушения.

"Согласно указу Президента о полной мобилизации, мужчины, которые находятся на территории других стран, обязаны вернуться. И на самом деле непонятен вообще этот момент, каким образом, вообще будет ли происходить привлечение к ответственности лица, которое выехало с территории Херсонской области или Донецкой, оккупированной части, и теперь возвращается на территорию Украины. Нет здесь состава правонарушения. Никакого. То есть этого человека нельзя привлечь к ответственности, потому что он ничего противоправного не сделал. Речь идет исключительно о тех людях, которые воспользовались поддельными документами, коррупционными инструментами, коррупционным влиянием и таким образом покинули территорию Украины и не возвращаются", — добавила адвокат.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что военнообязанных граждан, выехавших за границу с помощью "купленных" заключений ВВК, будут экстрадировать. Однако пока неизвестно, каким образом этот механизм будут воплощать в жизнь.