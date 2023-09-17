Виїзд чоловіків з окупації за кордон: кого можуть екстрадувати до України

Російський окупант на блокпості. Фото: росЗМІ

Військовозобов'язаних українців, які виїхали під час воєнного стану за підробленими довідками, можуть екстрадувати до України. В країні також є чоловіки, які поїхали з країни з тимчасово окупованих населених пунктів. Чи можуть їх екстрадувати до України?

Про це розповідає проєкт Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

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Повернення в Україну

Проєкт дізнався, як до ідеї про екстрадицію чоловіків ставляться жителі півдня України, частина якого окупована і звідки чоловіки у багатьох випадках не мали можливості виїхати на підконтрольну владі України територію.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що частина з тих, хто виїжджав з окупації через окупований Крим і треті країни, повернулися і перебувають в Україні.

"Коли була можливість виїжджати через Василівку до Запоріжжя, то з Херсонщини за добу виїжджали 500-600 і більше людей щодня. Після проведення так званого референдуму, окупаційна влада закрила цю можливість для наших людей — виїжджати. Зараз єдиним таким маршрутом, відносно надійним є — через Крим виїжджати до третіх країн, саме за цим маршрутом люди виїжджають. Він значно складніший, довший і ризиків так само дуже багато — "фільтраційних" процесів на в'їзді до Криму, але цей маршрут працює. Деякі люди цим маршрутом повертаються потім в Україну, таких випадків насправді багато. Деякі залишаються в країнах ЄС", — розповів він.

Соболевський вважає, що до тих чоловіків, які наразі перебувають за кордоном, повинен бути індивідуальний підхід.

"Є різні ситуації. Якщо хтось за станом здоров'я, або за станом здоров'я близької людини виїхав — це одна ситуація. А якщо хтось просто втік від війни, то це зовсім інша ситуація. Тому, думаю, в кожному випадку має бути окремий підхід, чому людина там перебуває і яку користь зараз приносить, перебуваючи там", — каже він.

Мобілізація до армії РФ

За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради, наразі чоловікам перебувати в окупації ще більш небезпечно. Окупанти можуть їх мобілізувати до російської армії.

"Раджу всім чоловікам виїжджати якнайшвидше з тимчасово окупованих територій насправді. Все більше ми бачимо інформації, яка свідчить про те, що, на жаль, все-таки примусова мобілізація на Херсонщині може бути. Вони зараз відкривають військкомати, вони дуже активізувалися в цьому напрямку, це може бути підготовчою дією, до цієї мобілізації", — наголосив Соболевський.

Виїзд з Маріуполя

Головна редакторка маріупольського видання "0629" Анна Романенко розповіла, що з лівобережної частини міста у людей не було можливості виїхати на підконтрольну владі України територію.

Вона нагадала, що були пошкоджені мости, а єдина дорога, яка залишалась, була замінована. Маріупольці могли виїжджати лише через Новоазовськ і Росію.

"А далі як складеться. Хтось їхав через Грузію, хтось через всю Росію і країни Балтії. Повертатися чи не повертатися на території України вже звідти, це рішення кожна людина ухвалювала для себе особисто. Я власне знаю не багатьох людей, які є призовного віку і мали б захищати Україну, але вони ухвалили для себе рішення залишатися саме в Європі просто через те, що вони не хочуть воювати. Такі люди є, вони виїжджали, не порушуючи закони України, бо вони не підробляли ніяких документів, не робили фіктивних довідок про стан свого здоров’я. Просто так трапилося, що вони опинилися в Європі", — розповіла Романенко.

За її словами, більшість чоловіків, які виїжджали з Маріуполя через Запоріжжя, залишилися в Україні.

"Щоб ніхто не думав в Україні, що чоловіки зі сходу, чоловіки з Маріуполя, що вони ховаються від війни, що вони не хочуть воювати. Я хочу на цьому наголосити, бо це буде важливо. Є історія, коли люди приїжджали до західних регіонів України, чоловіки з Маріуполя, реєструвалися і потрапляли до військкоматів і до лав ЗСУ вже не як маріупольці, а як тимчасові мешканці Львова або Івано-Франківська. І тому, знаєте, така може бути у когось дуже викривлена реальність про те, що на сході воюють лише чоловіки з центральних та західних регіонів України. Це не так", – додала Романенко.

Редакторка зазначає, що є такі випадки, коли чоловіки з Маріуполя потрапляли на фронт відразу після того, як виїжджали з блокади.

За її словами, серед маріупольців також є чоловіки, які купували необхідні довідки для виїзду за межі України.

"Зараз ці люди перебувають в різних містах, не тільки в Європі, дехто поїхав далі і шукає прихисток на території Канади або США. І саме з тих країн люди не збираються повертатися. Тобто інформація про те, що Україна буде якось штрафувати, їх карати адміністративно чи ще щось, ця інформація їх не хвилює, бо вони один раз ухвалили для себе рішення – не повертатися в Україну. Це їхній вибір", – зазначила Романенко.

Труднощі соціалізації

Журналісти поспілкувалися з чоловіком із Маріуполя, який зараз живе у Британії. Він розповів, що виїхав з міста через тимчасово окупований Донецьк, Росію та потрапив до країн Балтії. Після цього маріуполець переїхав до Лондона.

Чоловік каже, що виїхати з окупованого міста у квітні минулого року було важко. Пройшовши допити російських служб, він добрався до Донецька, а потім через Росію поїхав у Латвію, Литву, а далі у Велику Британію. За його словами, адаптуватися до життя за кордоном складно.

"Зважаючи на те, що я бачив, і те, що зі мною сталося у Маріуполі, складніше знайти собі роботу. Не всі роботи підходять умовно. І спочатку було досить-таки важко соціалізуватися, почати жити хоч якимось соціальним життям. Кому як пощастить. У мене є знайомі, які не мали проблем із пошуком роботи. Є також знайомі, які мали величезні проблеми з пошуком роботи", — розповідає чоловік.

Він пояснив, що на його рішення виїхати за кордон вплинуло розчарування в місцевих політиках.

"Ми сиділи без будь-яких соціальних зв'язків, без інтернету, здавалося, що всі так само страждають навколо. Ми ж не знали, що відбувається взагалі в Україні, чи Україна існує, чи там взагалі щось трапилося. Тому, коли я вийшов просто в інтернет та подивився, як коментує наш мер те, що відбувається у Маріуполі. Чи як коментує його заступник. Вони досі перебувають при владі, не притягнуті до відповідальності. Це один із факторів, який просто відбив у мене якесь бажання проживати в України. Росія, ясна річ, агресор і там я жити точно не маю наміру. На жаль, в Україні я розчарувався якоюсь мірою", — додав маріуполець.

Відповідальність за перетин державного кордону

Адвокат юридичної компанії "Міллер" Анна Калинчук розповіла, що на сьогодні немає законодавчого підґрунтя для притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які ухиляються від мобілізації шляхом перетину державного кордону.

"Якщо особа перетнула державний кордон, наприклад, використовуючи підроблені документи, ті ж самі висновки ВЛК, чи будь-які довідки про наявність особи з інвалідністю стосовно чоловіка. Це все деталі. Для незаконного перетину державного кордону мусить бути ще якась одна дія незаконна — використання підробленого документа, чи, наприклад, хабаря, чи пропозиція або обіцянка дачі хабаря прикордоннику. І як результат перетин цього кордону. Саме це є правопорушенням. Саме це кримінально переслідується в Україні", — пояснила вона.

Екстрадиція чоловіків в Україну

Калинчук наголосила, що екстрадицію можуть застосовувати до особи, яка засуджена або підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

За її словами, чоловіки, які виїхали з окупованих територій через треті країни, не скоїли жодного правопорушення.

"Відповідно до указу Президента про повну мобілізацію, чоловіки, які перебувають на території інших країн, зобов'язані повернутися. І насправді незрозумілим взагалі є цей момент, яким чином, чи взагалі відбуватиметься притягнення до відповідальності особи, яка виїхала з території Херсонської області чи Донецької, окупованої частини, і тепер повертається на територію України. Немає тут складу правопорушення. Ніякого. Тобто цю людину не можна притягнути до відповідальності, тому що вона нічого протиправного не зробила. Мова йде виключно про тих людей, які скористалися підробленими документами, корупційними інструментами, корупційним впливом, і в такий спосіб покинули територію України та не повертаються", — додала адвокат.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про те, що військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон за допомогою "куплених" висновків ВЛК, будуть екстрадувати. Однак наразі невідомо, яким чином цей механізм втілюватимуть в життя.