Визит Байдена в Израиль, результаты выборов в Польше и провал закона: новости 17 октября
Вчера, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Также Польша уже подсчитала голоса на парламентских выборах. Кроме того, Верховная Рада не проголосовала за закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 17 октября, которые вы могли пропустить.
Байден прилетел в Израиль: первые подробности
Во вторник, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Это произошло раньше, чем анонсировалось.
Польша окончательно подсчитала голоса на парламентских выборах: кто победил
Во вторник, 17 октября, в Польше окончательно завершился подсчет голосов после состоявшихся 15 октября парламентских выборов. С результатом 35,38% победила руководящая партия "Право и справедливость" (ПиС).
Верховная Рада провалила закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов
Вчера, 17 октября, депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.
Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS
Вчера, 17 октября, ВСУ впервые применили ракеты ATACMS американского производства. На днях они были тайно переданы в Украину.
На одном из полигонов Ливии бесследно исчезло почти 2,5 тонны урана, — Гросси
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили, что в Ливии один из полигонов "потерял" 2,5 тонны природного урана. Куда девался опасный химический элемент, никто не знает.
Больше министра иностранных дел. Сколько зарабатывает Министр социальной политики в Украине
Министр социальной политики в Украине зарабатывает относительно неплохо. По крайней мере, чуть больше, чем министр иностранных дел, и гораздо больше премьер-министр с командой вице-премьеров. Как это ни странно. В этот раз мы опубликовали статистику зарплат министра социальной политики Украины.
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