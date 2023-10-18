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Визит Байдена в Израиль, результаты выборов в Польше и провал закона: новости 17 октября

18 октября 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Визит Байдена в Израиль, результаты выборов в Польше и провал закона: новости 17 октября
Главные новости 17 октября. Коллаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вчера, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Также Польша уже подсчитала голоса на парламентских выборах. Кроме того, Верховная Рада не проголосовала за закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 17 октября, которые вы могли пропустить.

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Байден прилетел в Израиль: первые подробности

Байден прилетел в Израиль: первые подробности
Президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 17 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Это произошло раньше, чем анонсировалось.

Польша окончательно подсчитала голоса на парламентских выборах: кто победил

Польша окончательно подсчитала голоса на парламентских выборах: кто победил
Процесс голосования. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Во вторник, 17 октября, в Польше окончательно завершился подсчет голосов после состоявшихся 15 октября парламентских выборов. С результатом 35,38% победила руководящая партия "Право и справедливость" (ПиС).

Верховная Рада провалила закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов

Верховная Рада провалила закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов
Верховная рада Украины. Фото: Прессслужба Верховной Рады

Вчера, 17 октября, депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.

Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS

Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Вчера, 17 октября, ВСУ впервые применили ракеты ATACMS американского производства. На днях они были тайно переданы в Украину.

На одном из полигонов Ливии бесследно исчезло почти 2,5 тонны урана, — Гросси

В Ливии пропало 2,5 тонны урана
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили, что в Ливии один из полигонов "потерял" 2,5 тонны природного урана. Куда девался опасный химический элемент, никто не знает.

Больше министра иностранных дел. Сколько зарабатывает Министр социальной политики в Украине

Сколько зарабатывает Министр социальной политики в Украине во время войны
Эксминистр социальной политики Марина Лазебная (слева) и нынешняя глава министерства Оксана Жолнович. Коллаж: Новини.LIVE

Министр социальной политики в Украине зарабатывает относительно неплохо. По крайней мере, чуть больше, чем министр иностранных дел, и гораздо больше премьер-министр с командой вице-премьеров. Как это ни странно. В этот раз мы опубликовали статистику зарплат министра социальной политики Украины.

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