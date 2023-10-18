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Візит Байдена до Ізраїлю, результати виборів у Польщі та провал закону: новини 17 жовтня

18 жовтня 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Візит Байдена до Ізраїлю, результати виборів у Польщі та провал закону: новини 17 жовтня
Головні новини 17 жовтня. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вчора, 17 жовтня, президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Також Польща вже підрахувала голоси на парламентських виборах. Крім того, Верховна Рада не проголосувала за закон про передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 17 жовтня, які ви могли пропустити.

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