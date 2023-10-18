Візит Байдена до Ізраїлю, результати виборів у Польщі та провал закону: новини 17 жовтня

Головні новини 17 жовтня. Колаж: Новини.LIVE

Вчора, 17 жовтня, президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Також Польща вже підрахувала голоси на парламентських виборах. Крім того, Верховна Рада не проголосувала за закон про передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 17 жовтня, які ви могли пропустити.

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Байден прилетів до Ізраїлю: перші подробиці

Президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Фото: скриншот з відео

У вівторок, 17 жовтня, президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Це трапилося раніше, ніж анонсувалось.

Польща остаточно підрахувала голоси на парламентських виборах: хто переміг

Процес голосування. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У вівторок, 17 жовтня, у Польщі остаточно завершився підрахунок голосів після парламентських виборів, які відбулися 15 жовтня. З результатом 35,38% перемогла керівна партія "Право та справедливість" (ПіС).

Верховна Рада провалила закон про передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів

Верховна Рада України. Фото: Пресслужба Верховної Ради

Вчора, 17 жовтня, депутати Верховної Ради України не проголосували за закон ПДФО з місцевих бюджетів для виробництва дронів та снарядів.

Зеленський підтвердив застосування Силами оборони ракет ATACMS

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Вчора, 17 жовтня, ЗСУ вперше застосували ракети ATACMS американського виробництва. Днями вони були таємно передані в Україну.

На одному з полігонів Лівії безслідно зникли майже 2,5 тонни урану, — Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили, що у Лівії один з полігонів "загубив" 2,5 тонни природного урану. Куди подівся небезпечний хімічний елемент, ніхто не знає.

Більше за міністра закордонних справ. Скільки заробляє міністр соціальної політики в Україні

Ексміністр соціальної політики Марина Лазебна (ліворуч) і нинішня очільниця міністерства Оксана Жолнович. Колаж: Новини.LIVE

Міністр соціальної політики в Україні заробляє відносно непогано. Принаймні трохи більше, ніж міністр закордонних справ, і набагато більше за прем'єр-міністра з командою віцепрем'єрів. Як це не дивно. Цього разу ми опублікували статистику зарплат міністра соціальної політики України.

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