Джо Байден в Киеве: ФОТО

Визит Джо Байдена в Киев в фотографиях
20 февраля 2023 13:35
Джо Байнен встретился с Владимиром Зеленским
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Фото: Новини.LIVE, Reuters, president.gov.ua