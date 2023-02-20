Джо Байден в Києві: ФОТО

Візит Джо Байдена до Києва у фотографіях
Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден з офіційним візитом прибув до Києва. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.
Його разом із Володимиром Зеленським помітили на Михайлівській площі під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.
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Джо Байден у Києві
Відомо, що очільника Білого дому Джо Байдена помітили разом із Президентом України Володимиром Зеленським на Михайлівській площі. Під час цього було чути сигнал повітряної тривоги.
Візит Байдена у своєму Facebook офіційно підтвердив і Президент Володимир Зеленський.
Фото: Новини.LIVE, Reuters, president.gov.ua