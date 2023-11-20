Занимавший Запад визит Остина и будет ли Украина покупать оружие — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE — футуролог Виталий Кулик. Среди тем обсуждения — визит Ллойда Остина в Киев, замысел стран Запада по войне в Украине и будет ли Украина покупать оружие.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 20:30 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Виталием Куликом

Виталий Кулик, футуролог, дал интервью Новини.LIVE. Обсуждение с ведущим Сергеем Гулюком — встреча Владимира Зеленского с Ллойдом Остиным, перспективы получения нового вооружения, позиция НАТО в возможном конфликте с Россией и информационные вбросы россиян.

Напомним, что сегодня в Киев с визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне против России.