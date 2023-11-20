Візит Остіна, що задумав Захід та чи буде Україна купляти зброю — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — футуролог Віталій Кулик. Серед тем обговорення — візит Ллойда Остіна до Києва, задум країн Заходу щодо війни в Україні та чи буде Україна купувати зброю.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 20:30 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Віталієм Куликом

Футуролог Віталій Кулик дав інтерв'ю Новини.LIVE. Предмет обговорення з ведучим Сергієм Гулюком — зустріч Володимира Зеленського з Ллойдом Остіним, перспективи отримання нового озброєння, позиція НАТО у можливому конфлікті з Росією та інформаційні вкиди росіян.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він висловив Україні непохитну підтримку США у війні проти Росії.