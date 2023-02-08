Владимир Зеленский в Великобритании. Фоторепортаж

Зеленский впервые встретился с королем Чарльзом ІІІ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с рабочим визитом. Он обсудил оборонное сотрудничество с премьер-министром страны Риши Сунаком, а также встретился с королем Чарльзом III.

Владимир Зеленский стал первым за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. В аэропорту его встретили министр обороны Бен Уоллес, посол Украины в Британии Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Кроме того, он встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Поздравил с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.

Президент Украины также выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретил Владимира Зеленского в аэропорту. Фото: REUTERS

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Toby Melville

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: Dan Kitwood/REUTERS

Охрана Владимира Зеленского в ходе официальных мероприятий. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Зеленский с сэром Линдси Хойлом и спикером Палаты лордов, лордом Макфоллом. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Выступление в Вестминстерском аббатстве. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Зеленский подарил шлем украинского пилота сэру Линдсею Хойлу. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Борис Джонсон. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Зеленский с сэром Линдси Хойлом и спикером Палаты лордов, лордом Макфоллом. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Владимир Зеленский и лидер лейбористов Кейр Стармер. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Зеленский с сэром Линдси Хойлом и спикером Палаты лордов, лордом Макфоллом. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Владимир Зеленский с королем Чарльзом. Фото: Aaron Chown/REUTERS

Владимир Зеленский с королем Чарльзом. Фото: Aaron Chown/REUTERS

Зеленский и Сунак на встрече с украинскими военнослужащими. Фото: Andrew Matthews/ REUTERS

Фото: Reuters