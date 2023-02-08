Владимир Зеленский в Великобритании. Фоторепортаж

Визит Владимира Зеленского в Великобританию в фотографиях
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с рабочим визитом. Он обсудил оборонное сотрудничество с премьер-министром страны Риши Сунаком, а также встретился с королем Чарльзом III.
Владимир Зеленский стал первым за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. В аэропорту его встретили министр обороны Бен Уоллес, посол Украины в Британии Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.
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Кроме того, он встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Поздравил с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.
Президент Украины также выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.
Фото: Reuters