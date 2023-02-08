Володимир Зеленський у Великій Британії. Фоторепортаж

Зеленський вперше зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з робочим візитом. Він обговорив оборонну співпрацю з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком, а також зустрівся з королем Чарльзом III.

Володимир Зеленський став першим за всю історію українсько-британських відносин, кого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. В аеропорту його зустріли міністр оборони Бен Воллес, посол України у Британії Вадим Пристайко та посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Крім цього, він зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. Привітав із нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові.

Президент України також висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрів Володимира Зеленського в аеропорту. Фото: REUTERS

Ріші Сунак і Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Toby Melville

Ріші Сунак і Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Ріші Сунак і Володимир Зеленський. Фото: Dan Kitwood/REUTERS

Охорона Володимира Зеленського під час офіційних заходів. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Зеленський з сером Ліндсі Хойлом та спікером Палати лордів, лордом Макфоллом. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Виступ у Вестмінстерському абатстві. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Зеленський подарував шолом українського пілота серу Ліндсею Хойлу. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Борис Джонсон. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Зеленський з сером Ліндсі Хойлом та спікером Палати лордів, лордом Макфоллом. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Володимир Зеленський та лідер лейбористів Кейр Стармер. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Зеленський з сером Ліндсі Хойлом та спікером Палати лордів, лордом Макфоллом. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Володимир Зеленський з королем Чарльзом. Фото: Aaron Chown/REUTERS

Володимир Зеленський з королем Чарльзом. Фото: Aaron Chown/REUTERS

Зеленський і Сунак на зустрічі з українськими військовослужбовцями. Фото: Andrew Matthews/ REUTERS

Фото: Reuters