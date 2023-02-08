Володимир Зеленський у Великій Британії. Фоторепортаж

Візит Володимира Зеленського до Великої Британії у фотографіях
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з робочим візитом. Він обговорив оборонну співпрацю з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком, а також зустрівся з королем Чарльзом III.
Володимир Зеленський став першим за всю історію українсько-британських відносин, кого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. В аеропорту його зустріли міністр оборони Бен Воллес, посол України у Британії Вадим Пристайко та посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
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Крім цього, він зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. Привітав із нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові.
Президент України також висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України.
Фото: Reuters