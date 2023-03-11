Определены лауреаты премии имени Тараса Шевченко: перечень
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов. Среди них поэтесса Екатерина Калитко, исполнители группы "Хорея Казацкая", журналист Виталий Портников и другие.
Об этом сообщил Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
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15 февраля Комитет провел заседание и голосование, определившее победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство" и "Киноискусство".
"По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего Указа Президента Украины", — говорится в сообщении.
Лауреатами Шевченковской премии стали:
- Калитко Екатерина Александровна, поэтесса — за книгу стихов "Орден молчалив";
- Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" — за аудиоальбом "Песни Украинской революции";
- Назаренко Михаил Иосифович, литературовед — за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;
- Портников Виталий Эдуардович, журналист — за публицистические статьи и выступления последних лет;
- Целик Ирина Андреевна, режиссер — за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".
Напомним, украинская общественная активистка и правозащитница Елена Шевченко попала в список "Женщина года 2023" по версии журнала Time вместе с одиннадцатью другими женщинами, "работающими над более равноправным миром".