Определены лауреаты премии имени Тараса Шевченко: перечень

Шевченковская премия

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов. Среди них поэтесса Екатерина Калитко, исполнители группы "Хорея Казацкая", журналист Виталий Портников и другие.

Об этом сообщил Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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15 февраля Комитет провел заседание и голосование, определившее победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство" и "Киноискусство".

"По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего Указа Президента Украины", — говорится в сообщении.

Лауреатами Шевченковской премии стали:

Калитко Екатерина Александровна, поэтесса — за книгу стихов "Орден молчалив";

Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" — за аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Назаренко Михаил Иосифович, литературовед — за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;

Портников Виталий Эдуардович, журналист — за публицистические статьи и выступления последних лет;

Целик Ирина Андреевна, режиссер — за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Напомним, украинская общественная активистка и правозащитница Елена Шевченко попала в список "Женщина года 2023" по версии журнала Time вместе с одиннадцатью другими женщинами, "работающими над более равноправным миром".