Визначено лауреатів премії імені Тараса Шевченка: перелік

Шевченківська премія

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів. Серед них є поетеса Катерина Калитко, виконавці гурту "Хорея Козацька", журналіст Віталій Портніков та інші.

Про це повідомив Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

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15 лютого Комітет провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво" та "Кіномистецтво".

"За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України", — йдеться у повідомленні.

Лауреатами Шевченківської премії стали:

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса — за книгу поезій "Орден мовчальниць";

Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту "Хорея Козацька" — за аудіоальбом "Пісні Української революції";

Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець — за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;

Портніков Віталій Едуардович, журналіст — за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірина Андріївна, режисерка — за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Нагадаємо, українська громадська активістка та правозахисниця Олена Шевченко потрапила до списку "Жінка року 2023" за версією журналу Time разом із одинадцятьма іншими жінками, які "працюють над більш рівноправним світом".