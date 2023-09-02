Власти запретили провести блогеру Михаилу Лебиге волонтерскую инициативу в Ивано-Франковске

Блогер Михаил Лебига. Фото: скриншот

Власти запретили блогеру Михаилу Лебиге провести волонтерскую инициативу в Ивано-Франковске. На мероприятии должны были собирать средства для ВСУ.

Об этом Лебига сообщил в соцсетях.

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Шутка блогера об участии в выборах быстро стала популярной в интернете, привлекая массовое внимание. Недавно Лебига объявил о создании интересного предложения для всех, кто уловил шутку. Совместно с фондом "Повернись живим" он запустил благотворительную кампанию: за каждые 100 гривен, пожертвованных в пользу армии, донор "голосует" за блогера.

Тем не менее власти сочли эту инициативу массовым мероприятием, на организацию которого следовало бы получить разрешение за две недели до его начала. Поскольку идея возникла всего несколько дней назад, разрешение не было получено.

Лебига подчеркнул свою желание следовать закону и сообщил, что 3 сентября мероприятие не состоится.

Следует отметить, что только в Ивано-Франковске возникли подобные препятствия. Поэтому жители этого города приглашены поддержать инициативу дистанционно, делая пожертвования и "голосуя" в сети.

"Жители Ивано-ФРанковска. Местные власти решили, что вся эта история - это массовое мероприятие, на соглашение которого нужно было забросить заявку за 14 дней...Мы люди хорошие и не будем нарушать закон. В связи с этим, 3 сентябре в баре "Блуд" ничего не будет происходить", — сказал Лебига.

Напомним, что благотворительный фонд "Повернись живим", monobank и United24 сегодня, 17 августа, закрыли совместный сбор на дроны-камикадзе в рамках Операции "Єдність". Деньги начали собирать 14 августа.