Влада заборонила провести блогеру Михайлу Лебізі волонтерську ініціативу в Івано-Франківську

Блогер Михайло Лебіга. Фото: скриншот

Влада заборонила блогеру Михайлу Лебізі провести волонтерську ініціативу в Івано-Франківську. На заході мали збирати кошти для ЗСУ.

Про це Лебіга повідомив у соцмережах.

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Жарт блогера про участь у виборах швидко став популярним в інтернеті, привертаючи масову увагу. Нещодавно Лебіга оголосив про створення цікавої пропозиції для всіх, хто вловив жарт. Спільно із фондом "Повернись живим" він запустив благодійну кампанію: за кожні 100 гривень, пожертвуваних на користь армії, донор "голосує" за блогера.

Проте влада визнала цю ініціативу масовим заходом, на організацію якого слід було б отримати дозвіл за два тижні до його початку. Оскільки ідея виникла лише кілька днів тому, дозвіл не було отримано.

Лебіга наголосив на своєму бажанні дотримуватися закону і повідомив, що 3 вересня захід не відбудеться.

Слід зазначити, що лише в Івано-Франківську виникли такі перешкоди. Тому мешканці цього міста запрошені підтримати ініціативу дистанційно, роблячи пожертвування та "голосуючи" у мережі.

"Мешканці Івано-Франківська. Місцева влада вирішила, що вся ця історія — це масовий захід, на угоду якого потрібно було закинути заявку за 14 днів... Ми люди хороші й не порушуватимемо закон. У зв'язку з цим, 3 вересня у барі "Блуд" нічого не відбуватиметься", — сказав Лебіга.

Нагадаємо, що благодійний фонд "Повернись живим", monobank та United24 17 серпня закрили спільний збір на дрони-камікадзе в рамках Операції "Єдність". Гроші почали збирати 14 серпня.