Из-за ранения после российского обстрела умерла пресс-секретарь ГСЧС в Днепре

Евгения Дудка

Сегодня, 7 марта, умерла майор службы гражданской защиты, руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка. Сердце девушки остановилось в столичной больнице в результате осложнений от ранений после российского обстрела.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Женя умерла от осложнений после ранений, полученных 10 апреля 2022 года. В этот трагический для нас день ангельское войско стало сильнее: верим, что отныне наша сестра будет оберегать своих коллег с небес. Горько скорбим от непоправимой потери и разделяем эту боль с родными Жене", — говорится в сообщении.

Напомним, из жизни ушел капитан и командир первого батальона полка "Азов" Олег Мудрак. Он шесть месяцев находился в плену оккупантов после защиты "Азовстали".

Также мы писали, что после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Добавим, в ночь на 2 марта в Запорожье многоэтажный жилой дом был поражен российской ракетой. Трагедия унесла жизни 13 человек, включая 8-месячного ребенка и его родителей.