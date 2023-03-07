Через поранення після російського обстрілу померла речниця ДСНС у Дніпрі

Євгенія Дудка

Сьогодні, 7 березня, померла майор служби цивільного захисту, керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Серце дівчини зупинилося у столичній лікарні внаслідок ускладнень від поранень після російського обстрілу.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Женя померла від ускладнень після поранень, отриманих 10 квітня 2022 року. У цей трагічний для нас день янгольське військо стало сильнішим: віримо, що відтепер наша сестра оберігатиме своїх колег з небес. Гірко сумуємо від непоправної втрати і розділяємо цей біль із рідними Жені", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з життя пішов капітан та командир першого батальйону полку "Азов" Олег Мудрак. Він шість місяців перебував у полоні окупантів після захисту "Азовсталі".

Також ми писали, що після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин.

Додамо, у ніч проти 2 березня у Запоріжжі багатоповерховий житловий будинок був уражений російською ракетою. Трагедія забрала життя 13 осіб, включаючи 8-місячну дитину та її батьків.