Каким будет военное положение летом 2023 года — главные правила и запреты

Патрулирование города во время действия военного положения. Фото: zhitomir.info

Из-за полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение. За больше чем год войны его продолжали уже несколько раз. Лето 2023 года не стало исключением, ведь война до сих пор продолжается. Известно, что особый правовой режим будет действовать как минимум до 18 августа.

О каких запретах и правилах необходимо помнить в этот период, рассказало издание РБК-Украина.

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Военное положение в Украине — какие запреты и ограничения

Во время действия военного положения по всей стране или на отдельных территориях, где оно введено, устанавливаются определенные запреты и ограничения для граждан. Основными являются следующие:

комендантский час (в определенные часы граждане не имеют права находиться на улице и в общественных местах, а также передвигаться пешком или на любом виде транспорта без специального пропуска);

ограничение свободы передвижения;

запрет на митинги и другие массовые мероприятия;

запрещение антиукраинских политических партий и организаций;

цензура в СМИ;

проверка документов, осмотр вещей, автомобилей и жилья;

охрана и особый режим работы объектов критической инфраструктуры;

трудовая повинность (привлечение работников или гражданского населения для выполнения работ военно-оборонительного характера);

отчуждение имущества с выдачей соответствующих документов (например, автомобильная мобилизация);

запрет военнообязанным изменять место жительства без разрешения военного комиссара;

эвакуация из районов боевых действий

Это далеко не полный список, в разных регионах и отдельно в городках и поселках могут устанавливать дополнительные ограничения, запреты или меры, предусмотренные нормами международного гуманитарного права.

Часть запретов связана с фото- и видеосъемкой определенных объектов.

В частности, нельзя снимать и публиковать:

места прилетов и работу средств ПВО;

номера воинских частей;

военные блокпосты;

места дислокации военной техники с военной техникой, в том числе переданной западными союзниками;

специфические метки на зданиях и адреса таких построек;

государственные и коммунальные предприятия;

мосты и другие объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, с началом полномасштабной войны украинцам запретили запускать гражданские дроны. Нарушителям в лучшем случае грозит штраф, а если на видео оказались военные объекты, то до 8 лет лишения свободы.

Военное положение в Украине. Фото: Апостроф

Каким будет комендантское время летом 2023 года

Комендантский час, за соблюдением которого следят правоохранители и военные, действует на всей подконтрольной территории, кроме Закарпатской области. Пока действует военное положение, его также не будут отменять.

В зависимости от региона Украины комендантский час продолжается:

Киев — с 00:00 до 05:00

Винницкая область — с 00:00 до 05:00

Волынская область — с 00:00 до 05:00

Днепропетровская область — с 00:00 до 05:00

Донецкая область — с 21:00 до 05:00

Житомирская область — с 00:00 до 05:00

Запорожская область — с 23:00 до 05:00

Ивано-Франковская область — с 00:00 до 05:00

Киевская область — с 00:00 до 05:00.

Кировоградская область — с 23:00 до 05:00

Луганская область — с 21:00 до 05:00

Львовская область — с 00:00 до 05:00

Николаевская область — с 00:00 до 05:00

Одесская область — с 00:00 до 05:00

Полтавская область — с 00:00 до 04:00

Ровенская область — с 00:00 до 05:00

Сумская область — с 23:00 до 04:00

Тернопольская область — с 00:00 до 05:00

Харьковская область — с 23:00 до 05:00

Херсонская область — с 21:00 до 05:00

Хмельницкая область — с 00:00 до 05:00

Черкасская область — с 00:00 до 4:00

Черниговская область — с 00:00 до 04:00

Черновицкая область — с 00:00 до 04:00

Комендантский час. Фото: google.com

Можно ли отдыхать на природе во время действия военного положения

В ряде регионов Украины действуют запреты на посещение лесов и зеленых зон вне жилых массивов:

Киев

Киевская область

Винницкая область

Волынская области (пограничные леса)

Днепропетровская область

Житомирская область (около 20 км от государственной границы)

Кировоградская область

Николаевская область

Полтавская область

Ровенская области (пограничные леса)

Черкасская область

Дело в том, что некоторые зоны леса были зонами боевых действий и там еще есть взрывоопасные материалы, поэтому существует угроза для здоровья и жизни мирного населения.

Как правило, на въездах на лесную территорию установлены информационные отметки об этом запрете. За нарушение возможна административная ответственность, штраф может достигать нескольких тысяч гривен.

В некоторых регионах посещать леса не запрещено, но могут действовать ограничения на заезд на транспорте.

А в Закарпатской области, например, закрыты некоторые пограничные маршруты.

Также украинцев призывают разжигать костры только в специально отведенных местах.

Запрет на посещение леса. Фото: ГСЧС

Будут ли украинцы отдыхать на море или у водоемов летом 2023 года

На конец мая Украина имеет доступ к морю только в пределах Николаевской и Одесской областей. При этом пляжный сезон до сих пор под вопросом.

В Николаевской области, как и в прошлом году, доступ к морским пляжам будет закрыт из-за минной опасности. В то же время внутренние водоемы будут доступны для отдыха там, где не было боевых действий.

В Одесской области пляжи будут закрыты для отдыха. Только в Одессе откроют несколько пляжных зон, где есть возможность сделать отдых безопасным.

Купаться можно будет с пляжа "Ланжерон" в 16-ю Станцию фонтана. И только в том случае, если городские власти выполнят определенные условия. В частности, необходимо будет натянуть специальные сетки, которые при необходимости будут останавливать мины. Также необходимо будет установить буйки, которые будут видны в 50 метрах. Купаться можно будет только в дневное время: с 7-8 утра до 20 часов вечера.

Первые пляжи должны подготовить уже к 5 июня. В течение всего сезона на открытых пляжах должны работать водолазы и регулярно проверять морское дно. Ведь вражеские ракеты и дроны в Одессе сбивают именно над морем.

Остальные пляжи будут закрыты, однако полностью их оградить или поставить охрану у города нет возможности. Там будут только таблички с предупреждением. В то же время, приказ о запрете посещать такие пляжи никто не отменял и полиция может проводить там рейды.

Что касается купания во внутренних водоемах, то, как правило, можно отдыхать там, где это разрешено. Информацию об этом публикуют на ресурсах местных властей. Хотя, например, в Киеве из-за постоянных российских атак пока не планируют открывать пляжный сезон.

Предупреждение на пляже. Фото: ГСЧС

Возможны ли выборы во время военного положения

Пока в стране действует военное положение, полномочия президента Украины не могут быть прекращены. То же касается Верховной рады, Кабинета министров, уполномоченного президента по правам человека, судей, прокуроров, а также контрразведчиков и следователей.

Соблюдение законности в условиях военного положения гарантирует запрет на изменение Конституции, проведение выборов, референдумов, стачек, массовых собраний и акций.

Если очередные или внеочередные выборы должны состояться в период, пришедшийся на военное положение, Верховная рада не позднее 90-дневного срока со дня его прекращения или отмены должна назначить такие выборы.

Выборы в Украине. Фото: google.com

Когда закончится военное положение в Украине

В начале мая Верховная рада продлила военное положение. Согласно законопроекту, его действие продлено с 05:30 20 мая 2023 сроком на 90 дней, то есть до 18 августа.

Это особый правовой режим, который вводится при угрозе национальной безопасности. Поэтому если она будет сохраняться, то вероятнее всего военное положение еще раз продлят на 90 дней.

Ранее мы писали, кого из военнообязанных с 1 июня будут мобилизовать в первую очередь и как будут выдавать повестки.

Напомним, мы сообщали, могут ли вручить повестку в качестве наказания за нарушение комендантского часа.