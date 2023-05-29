Яким буде воєнний стан влітку 2023 — головні правила та заборони

Патрулювання міста під час дії воєнного стану. Фото: zhitomir.info

Через повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан. За понад рік війни його продовжували вже кілька разів. Літо 2023 не стало виключенням, адже війна досі триває. Відомо, що особливий правовий режим діятиме, як мінімум, до 18 серпня.

Про які заборони та правила необхідно пам'ятати у цей період, розповіло видання РБК-Україна.

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Воєнний стан в Україні — які є заборони та обмеження

Під час дії воєнного стану по всій країні або на окремих територіях, де його запроваджено, встановлюються певні заборони та обмеження для громадян. Основними є такі:

комендантська година (у певні години громадяни не мають права перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також пересуватися пішки або на будь-якому виді транспорту без спеціального пропуску);

обмеження свободи пересування;

заборона на мітинги та інші масові заходи;

заборона антиукраїнських політичних партій та організацій;

цензура у ЗМІ;

перевірка документів, огляд речей, автомобілів та житла;

охорона та особливий режим роботи об'єктів критичної інфраструктури;

трудова повинність (залучення працівників чи цивільного населення для виконання робіт військово-оборонного характеру);

відчуження майна з видачею відповідних документів (наприклад, автомобільна мобілізація);

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання без дозволу військового комісара;

евакуація з районів бойових дій.

Це далеко не повний перелік, в різних регіонах та окремо в містечках і селищах можуть встановлювати додаткові обмеження, заборони чи заходи, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права.

Частина заборон пов'язана з фото- та відеозйомкою певних об'єктів.

Зокрема, не можна знімати та публікувати:

місця прильотів та роботу засобів ППО;

номери військових частин;

військові блокпости;

місця дислокації військової техніки, з військовою технікою, у тому числі переданою західними союзниками;

специфічні мітки на будівлях та адреси таких будівель;

державні та комунальні підприємства;

мости та інші об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, з початком повномасштабної війни українцям заборонили запускати цивільні дрони. Порушникам у найкращому разі загрожує штраф, а якщо на відео опинилися військові об'єкти, то аж до 8 років позбавлення волі.

Воєнний стан в Україні. Фото: Апостроф

Якою буде комендантська година влітку 2023

Комендантська година, за дотриманням якої стежать правоохоронці та військові, діє на всій підконтрольній території, крім Закарпатської області. Поки діє воєнний стан її також не скасовуватимуть.

В залежності від регіону України комендантська година триває:

Київ — з 00:00 до 05:00

Вінницька область — з 00:00 до 05:00

Волинська область — з 00:00 до 05:00

Дніпропетровська область — з 00:00 до 05:00

Донецька область — з 21:00 до 05:00

Житомирська область — з 00:00 до 05:00

Запорізька область — з 23:00 до 05:00

Івано-Франківська область — з 00:00 до 05:00

Київська область — з 00:00 до 05:00.

Кіровоградська область — з 23:00 до 05:00

Луганська область — з 21:00 до 05:00

Львівська область — з 00:00 до 05:00

Миколаївська область — з 00:00 до 05:00

Одеська область — з 00:00 до 05:00

Полтавська область — з 00:00 до 04:00

Рівненська область — з 00:00 до 05:00

Сумська область — з 23:00 до 04:00

Тернопільська область — з 00:00 до 05:00

Харківська область — з 23:00 до 05:00

Херсонська область — з 21:00 до 05:00

Хмельницька область — з 00:00 до 05:00

Черкаська область — з 00:00 до 4:00

Чернігівська область — з 00:00 до 04:00

Чернівецька область — з 00:00 до 04:00

Комендантська година. Фото: google.com

Чи можна відпочивати на природі під час дії воєнного стану

У низці регіонів України діють заборони на відвідування лісів та зелених зон поза житловими масивами:

Київ

Київська область

Вінницька область

Волинська області (прикордонні ліси)

Дніпропетровська область

Житомирська область (близько 20 км від державного кордону)

Кіровоградська область

Миколаївська область

Полтавська область

Рівненська області (прикордонні ліси)

Черкаська область

Річ у тім, що деякі зони лісу були зонами бойових дій і там ще є вибухонебезпечні матеріали, а тому існує загроза для здоров'я та життя мирного населення.

Як правило, на в’їздах на лісову територію встановлені інформаційні позначки про цю заборону. За порушення можлива адміністративна відповідальність, штраф може досягати кількох тисяч гривень.

Зазначимо, що у деяких регіонах відвідувати ліси не заборонено, але можуть діяти обмеження на заїзд на транспорті.

А в Закарпатській області, наприклад, закрито деякі прикордонні маршрути.

Також українців закликають розпалювати багаття лише у спеціально відведених місцях.

Заборона на відвідування лісу. Фото: ДСНС

Чи матимуть українці можливість відпочити на морі або біля водойм влітку 2023 року

Станом на кінець травня Україна має доступ до моря лише у межах Миколаївської та Одеської областей. При цьому пляжний сезон досі під питанням.

На Миколаївщині, як і минулого року, доступ до морських пляжів буде закрито через мінну небезпеку. Водночас внутрішні водоймища будуть доступні для відпочинку там, де не було бойових дій.

В Одеській області пляжі будуть закриті для відпочинку. Лише в самій Одесі відкриють декілька пляжних зон, де є можливість зробити відпочинок безпечним.

Купатися можна буде з пляжу "Ланжерон" до 16-ї Станції фонтану. І лише в тому разі, якщо міська влада виконає певні умови. Зокрема, необхідно буде натягнути спеціальні сітки, які в разі необхідності зупинятимуть міни. Також необхідно буде встановити буйки, які буде видно за 50 метрів. Купатися можна буде лише в денний час: з 7-8 ранку до 20-ї години вечора.

Перші пляжі мають підготувати вже до 5 червня. Протягом усього сезону на відкритих пляжах мають працювати водолази та регулярно перевіряти морське дно. Адже ворожі ракети та дрони в Одесі збивають саме над морем.

Решта пляжів будуть зачинені, однак повністю їх огородити чи поставити охорону у міста не має можливості. Тож там будуть лише таблички з попередженням. Водночас наказ про заборону відвідувати такі пляжі ніхто не скасовував і поліція може проводити там рейди.

Що стосується купання у внутрішніх водоймищах, то, як правило, можна відпочивати там, де це дозволено. Інформацію про це публікують на ресурсах місцевої влади. Хоча, наприклад, у Києві через постійні російські атаки поки не планують відкривати пляжний сезон.

Попередження на пляжі. Фото: ДСНС

Чи можливі вибори під час воєнного стану

Поки в країні діє воєнний стан, повноваження президента України не можуть бути припинені. Те саме стосується Верховної ради, Кабінету міністрів, уповноваженого президента з прав людини, суддів, прокурорів, а також контррозвідників та слідчих.

Дотримання законності в умовах воєнного стану гарантує заборона на зміну Конституції, проведення виборів, референдумів, страйків, масових зборів та акцій.

Якщо чергові чи позачергові вибори мають відбутися у період, що припав на воєнний стан, то Верховна рада не пізніше 90-денного терміну з дня його припинення або скасування має призначити такі вибори.

Вибори в Україні. Фото: google.com

Коли закінчиться воєнний стан в Україні

На початку травня Верховна рада продовжила воєнний стан. Згідно із законопроєктом, його дію продовжено з 05:30 20 травня 2023 року терміном на 90 днів, тобто до 18 серпня.

Це особливий правовий режим, який запроваджується у разі загрози національній безпеці. Тому якщо вона зберігатиметься, то найімовірніше воєнний стан вкотре продовжать на 90 днів.

Раніше ми писали, кого з військовозобов'язаних з 1 червня мобілізовуватимуть у першу чергу та як видаватимуть повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть вручити повістку як покарання за порушення комендантської години.