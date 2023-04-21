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Владимир Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам

21 апреля 2023 05:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Владимир Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины и мира с праздником Рамазан-Байрам.

Об этом сообщает сайт Офиса Президента Украины.

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Зеленский пожелал мусульманскому обществу Украины и всем мусульманам мира спокойного праздника.

"Во время больших испытаний, выпавших на долю нашей страны, исламское сообщество Украины, как и весь украинский народ, демонстрирует патриотизм и делает все возможное для защиты независимости и территориальной целостности государства", — добавил глава государства.

По его убеждению, праздник Рамазан-Байрам заслуживает совсем других условий.

"Заслуживает мира, к которому мы так стремимся, заслуживает победы, к которой мы все идем. Верю, что Господь благословит Украину волей для всех наших территорий и всех наших людей", — сказал Президент.

Заметим, Рамазан-Байрам — мусульманский праздник. Этому празднику предшествует 30-дневный пост, начинающийся в первый день месяца Рамадан.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился в парламент Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины.

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