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Володимир Зеленський привітав мусульман зі святом Рамазан-Байрам

21 квітня 2023 05:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Володимир Зеленський привітав мусульман зі святом Рамазан-Байрам
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України та світу зі святом Рамазан-Байрам.

Про це повідомляє сайт Офісу Президента України

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Зеленський побажав мусульманській громаді України та всім мусульманам світу спокійного свята.

"У час великих випробувань, які випали на долю нашої країни, ісламська спільнота України, як і увесь український народ, демонструє патріотизм та робить усе можливе для захисту незалежності і територіальної цілісності держави", — додав глава держави.

На його переконання, свято Рамазан-Байрам заслуговує зовсім інших умов.

"Заслуговує миру, якого ми так прагнемо, заслуговує перемоги, до якої ми всі йдемо. Вірю, що Господь благословить Україну волею для всіх наших територій та всіх наших людей", — сказав Президент. 

Зауважимо, Рамазан-Байрам — мусульманське свято. Цьому святу передує 30-денний піст, який розпочинається в перший день місяця Рамадан.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України. 

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