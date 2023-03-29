"Они тихонько уйдут сами": Данилов пообещал, что из Лавры никого не будут выгонять
Духовенство УПЦ МП силой не будут изгонять из Киево-Печерской лавры. Но государство не допустит никаких провокаций.
Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире марафона национальных новостей.
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Государство не допустит никаких провокаций
Он напомнил, что УПЦ МП не отличается от других институтов и должен привести свои документы в соответствие с законом, чтобы работать на территории Украины.
"Для нас это вопрос национальной безопасности, работа российской церкви на территории нашей страны не может быть именно с точки зрения нашей безопасности... Если любой институт связан с московией, он не имеет права работать на территории нашей страны. Им нужно привести в соответствие все свои документы, которые есть у этого учреждения. Они ничем не отличаются от всех других институтов, работающих на территории нашего государства. У нас запрещено сотрудничество со страной-агрессором", — сказал Данилов.
Он добавил также, что Киево-Печерская лавра является собственностью государства, собственностью граждан и УПЦ МП должно действовать в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами.
"Если кто-то считает, что имеет право не исполнять законы нашей страны, то он ошибается. Законы должны выполнять все, и неважно кто, чем занимается: либо Богу служит, либо другие дела. Законы не могут быть выборочными", — сказал секретарь.
Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.
В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской Лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ВЦУ – не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".