"Вони тихенько підуть самі": Данілов пообіцяв, що з Лаври нікого не будуть виганяти

Олексій Данілов

Духовенство УПЦ МП силою не виганятимуть з Києво-Печерської лаври. Але держава не допустить жодних провокацій.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі марафону національних новин.

Держава не допустить жодних провокацій

Він нагадав, що УПЦ МП не відрізняється від інших інституцій і має привести свої документи у відповідність до закону, щоб працювати на території України.

"Для нас це питання національної безпеки, робота російської церкви на території нашої країни не може бути саме з точки зорі нашої безпеки... Якщо будь-яка інституція пов'язана з московією, вона не має права працювати на території нашої країни. Їм треба привести у відповідність всі свої документи, які є у цієї установи. Вони нічим не відрізняються від усіх інших інституцій, які працюють на території нашої держави. У нас заборонена співпраця з країною-агресором", — сказав Данілов.

Він додав також, що Києво-Печерська лавра є власністю держави, власністю громадян, і УПЦ МП має діяти відповідно до існуючих нормативно-правових документів

"Якщо хтось вважає, що має право не виконувати закони нашої країни, то він помиляється. Закони мають виконувати всі, і немає значення хто, чим займається: або Богу служить, або інші справи. Закони не можуть бути вибірковими", — сказав секретар.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".