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Враг перегруппировывает силы и ведет наступление на пяти направлениях, — Генштаб

5 февраля 2023 18:47
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 5 февраля: оккупанты ведут наступление на пяти направлениях
Оккупанты проводят перегруппировку на отдельных направлениях фронта
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупационные войска продолжают перегруппировку сил по некоторым направлениям. Также известно, что враг ведет наступательные действия по пяти направлениям фронта.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

Отмечается, что противник продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара, два из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, пятеро раненых среди мирного населения.

Также две российские ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там повреждены четыре многоэтажки и детский сад, четыре мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", — предупреждают в Генштабе.

Удачи Сил обороны

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

"Также хорошая новость состоит в том, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков "Леопард", — отмечается в сообщении.

Ситуация на оперативных направлениях

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачи, Волфин и Александровка на Сумщине и Гурьев Казачок, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны — Луганской.
  • На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
  • На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них — Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.

Информация с оккупированных территорий

Враг продолжает привлекать медицинский персонал из россии из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

"В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских так называемых "правоохранительных органов". Владельцам же приказывают покинуть свое жилье", — рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения водой.

Напомним, ранее стало известно, что россияне продолжают распространять фейки о войне. На этот раз они распространяют информацию, что якобы они вошли в Бахмут.

Российский пропагандист Борис Рожин распространил видео, где якобы россияне вошли в Бахмут и контролируют ряд улиц на юге города. Впрочем, на самом деле на видео поселок Опытное близ Бахмута, а не сам город.

Британская разведка сообщила, что в течение последней недели россия продолжала достигать небольших успехов в своих попытках окружить Бахмут в Донецкой области. Оккупационные войска пытаются окружить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.

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