Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 5 февраля: оккупанты ведут наступление на пяти направлениях

Оккупанты проводят перегруппировку на отдельных направлениях фронта

Российские оккупационные войска продолжают перегруппировку сил по некоторым направлениям. Также известно, что враг ведет наступательные действия по пяти направлениям фронта.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Атаки врага

Отмечается, что противник продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара, два из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, пятеро раненых среди мирного населения.

Также две российские ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там повреждены четыре многоэтажки и детский сад, четыре мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", — предупреждают в Генштабе.

Удачи Сил обороны

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

"Также хорошая новость состоит в том, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков "Леопард", — отмечается в сообщении.

Ситуация на оперативных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачи, Волфин и Александровка на Сумщине и Гурьев Казачок, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны — Луганской.

На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них — Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.

Информация с оккупированных территорий

Враг продолжает привлекать медицинский персонал из россии из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

"В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских так называемых "правоохранительных органов". Владельцам же приказывают покинуть свое жилье", — рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения водой.

Напомним, ранее стало известно, что россияне продолжают распространять фейки о войне. На этот раз они распространяют информацию, что якобы они вошли в Бахмут.

Российский пропагандист Борис Рожин распространил видео, где якобы россияне вошли в Бахмут и контролируют ряд улиц на юге города. Впрочем, на самом деле на видео поселок Опытное близ Бахмута, а не сам город.

Британская разведка сообщила, что в течение последней недели россия продолжала достигать небольших успехов в своих попытках окружить Бахмут в Донецкой области. Оккупационные войска пытаются окружить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.