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Ворог перегруповує сили та веде наступ на п'яти напрямках, — Генштаб

5 лютого 2023 18:47
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 5 лютого: окупанти ведуть наступ на п'яти напрямках
Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках фронту
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупаційні війська продовжують перегрупування сил на деяких напрямках. Також відомо, що ворог веде наступальні дії на п'яти напрямках фронту. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Атаки ворога

Зазначається, що противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

Протягом доби російські окупанти завдали чотирьох ракетних ударів, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення. 

Також дві російські ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено чотири багатоповерхівки і дитячий садочок, чотири мирні жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені. 

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - попереджають у Генштабі. 

Успіхи Сил оборони

Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

"Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Леопард", - зазначається у повідомленні. 

Ситуація на оперативних напрямках

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище,  Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області. 
  • На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. 
  • На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни - Луганської.
  • На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.
  • На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів. 

Інформація з окупованих територій

Ворог продовжує залучати медичний персонал з росії через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

"В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих "правоохоронних органів". Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю", - розповіли у Генштабі. 

Також повідомляється, що російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни продовжують розповсюджувати фейки про війну. Цього разу вони розповсюджують інформацію, нібито вони увійшли до Бахмута.

Російський пропагандист Борис Рожин поширив відео, де нібито росіяни увійшли до Бахмута і контролюють низку вулиць на півдні міста. Втім, насправді на відео селище Опитне поблизу Бахмута, а не саме місто.

Британська розвідка повідомила, що протягом останнього тижня рф продовжувала досягати невеликих успіхів у своїх спробах оточити Бахмут у Донецькій області. Окупаційні війська намагаються оточити Бахмут та взяти під вогневий контроль головні дороги, що ведуть до міста.

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