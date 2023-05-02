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ВР приняла закон о прекращении сотрудничества с Сирией

2 мая 2023 23:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ВР приняла закон о прекращении сотрудничества с Сирией
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Верховная Рада приняла закон о прекращении торгового, экономического и технического сотрудничества с Сирией. Соответствующее постановление появилось сегодня, 2 мая.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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ВР приняла Закон Украины "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве", внесенный Кабинетом Министров Украины.

"Законом прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики (САР) о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве и привести договорно-правовую базу Украины к современным реалиям международных отношений, учитывая утрату ее актуальности", — говорится в сообщении ВР.

Отмечается, что соглашение между странами прекращает действие из-за поддержки Сирией военно-политического руководства России по вторжению последней на территорию Украины, а также из-за "признания так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины".

В ВР подчеркнули, что закон направлен на защиту национальных интересов Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О географических названиях". Кабинет Министров должен провести консультации с представительными органами коренных народов, чтобы представить новые варианты переименований.

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