ВР ухвалила закон про припинення співпраці з Сирією

Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН

Верховна Рада України ухвалила закон про припинення торговельного, економічного і технічного співробітництва з Сирією. Відповідна постанова з'явилася сьогодні, 2 травня.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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ВР ухвалила Закон України "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво", внесений Кабінетом Міністрів України.

"Законом припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки (САР) про торговельне, економічне і технічне співробітництво та привести договірно-правову базу України до сучасних реалій міжнародних відносин беручи до уваги втрату її актуальності", — йдеться в повідомленні ВР.

Зазначається, що угода між країнами припиняє дію через підтримку Сирією військово-політичного керівництва Росії щодо вторгнення останньої на територію України, а також через "визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України".

У ВР наголосили, що закон спрямований на захист національних інтересів України.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Депутати закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

Також ми повідомляли, що в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. Сьогодні, 2 травня, за це проголосувало більшість депутатів Верховної ради.