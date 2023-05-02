Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow ВР ухвалила закон про припинення співпраці з Сирією arrow

ВР ухвалила закон про припинення співпраці з Сирією

2 травня 2023 23:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ВР ухвалила закон про припинення співпраці з Сирією
Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Верховна Рада України ухвалила закон про припинення торговельного, економічного і технічного співробітництва з Сирією. Відповідна постанова з'явилася сьогодні, 2 травня.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Читайте також:

Деталі

ВР ухвалила Закон України "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво", внесений Кабінетом Міністрів України.

"Законом припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки (САР) про торговельне, економічне і технічне співробітництво та привести договірно-правову базу України до сучасних реалій міжнародних відносин беручи до уваги втрату її актуальності", — йдеться в повідомленні ВР.

Зазначається, що угода між країнами припиняє дію через підтримку Сирією військово-політичного керівництва Росії щодо вторгнення останньої на територію України, а також через "визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України".

У ВР наголосили, що закон спрямований на захист національних інтересів України.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Депутати закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

Також ми повідомляли, що в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. Сьогодні, 2 травня, за це проголосувало більшість депутатів Верховної ради.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB