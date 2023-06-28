Вручение повесток под запись — насколько законно и что нужно знать украинцам

Вручение повесток военнообязанным в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

В некоторых городах Украины сотрудники ТЦК и СП обязали носить нагрудные камеры во время патрулирования. Такое новшество имеет цель оптимизировать работу и избежать возникновения конфликтов с военнообязанными. Раньше прерогатива ношения бодикамер была только у патрульных полицейских.

Итак, логически возник вопрос — имеют ли работники территориальных центров законные основания вести диалог с гражданами под запись. На него ответил адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзиковский в комментарии "Фокусу".

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По словам правоведа, в настоящее время в Украине не было принято ни одного нормативного акта или закона, позволяющего сотрудникам ТЦК носить бодикамеры во время вручения повесток.

Однако Дзиковский отметил, что такое правило может быть введено на уровне внутренних инструкций территориального центра комплектования.

"Это делает глава военкомата. Такие документы — для служебного использования и потому они недоступны. Обычный гражданин с ними ознакомиться не может", — подчеркнул специалист.

Бодикамеры у работника ТЦК. Скриншот с Youtubе

Почему вручение повестки под запись — это плюс для военнообязанных

По мнению адвоката, такие изменения очень положительны и в первую очередь для самих военнообязанных. Ведь, таким образом, должны исчезнуть любые истории о принудительной доставке в ТЦК или другие незаконные действия военных.

"Прежде всего, эти изменения на руку военнообязанным, а не работникам ТЦК. Им было бы проще доставить (военнообязанных в территориальные центры — ред.), а доказательств нарушения нет. Пришел добровольно, какие вопросы. Если пошел процесс фиксации выдачи повесток" на камеры, принудительное доставление мужчин в военкомат закончится", — рассуждает адвокат.

Ранее мы сообщали, какая область в Украине лидирует по количеству тех, кто пытается уклониться от службы.

Напомним, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

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