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Вручення повісток на камеру: наскільки це законно та чи варто боятися

28 червня 2023 19:32
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Вручення повісток під запис — наскільки законно та що варто знати українцям
Вручення повісток військовозобов'язаним в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В деяких містах України співробітників ТЦК та СП зобов'язали носити нагрудні камери під час патрулювання. Таке нововведення має на меті оптимізувати роботу та уникнути виникненню конфліктів з військовозобов'язаними. Раніше прерогатива носіння бодікамер була тільки в патрульних поліцейських. 

Тож, логічно виникло запитання — чи мають працівники територіальних центрів законні підстави вести діалог з громадянами під запис. На нього відповів адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзіковський в коментарі виданню "Фокус".

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Військкоми з бодікамерами — чи це законно 

За словами правознавця, наразі в Україні не було ухвалено жодного нормативного акту чи закону, який би дозволяв співробітникам ТЦК носити бодікамери під час вручення повісток. 

Проте Дзіковський зазначив, що таке правило може вводитися на рівні внутрішніх інструкцій територіального центру комплектування. 

"Це робить голова військкомату. Такі документи — для службового використання і тому вони недоступні. Звичайний громадянин із ними ознайомитися не може", — підкреслив фахівець.

 

Військкоми з бодікамерами — чи це законно
Бодікамери у працівника ТЦК. Скріншот з Youtubе​​​​​​

Чому вручення повістки під запис — це плюс для військовозобов'язаних 

На думку адвоката такі зміни дуже позитивні й у першу чергу для самих військовозобов'язаних. Адже таким чином мають зникнути будь-які історії про примусову доставку до ТЦК або інші незаконні дії військкомів. 

"Насамперед, ці зміни на руку військовозобов'язаним, а не працівникам ТЦК. Їм було б простіше доставити (військовозобов'язаних до територіальних центрів — ред.), а доказів порушення немає. Прийшов добровільно, які питання. Якщо пішов процес фіксації видачі повісток на камери, примусове доставлення чоловіків до військкомату закінчиться", — розмірковує адвокат.

 

 

Раніше ми повідомляли, яка область в Україні лідирує за кількістю тих, хто намагається ухилитися від служби

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Також ми розповідали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

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