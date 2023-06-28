Вручення повісток під запис — наскільки законно та що варто знати українцям

Вручення повісток військовозобов'язаним в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

В деяких містах України співробітників ТЦК та СП зобов'язали носити нагрудні камери під час патрулювання. Таке нововведення має на меті оптимізувати роботу та уникнути виникненню конфліктів з військовозобов'язаними. Раніше прерогатива носіння бодікамер була тільки в патрульних поліцейських.

Тож, логічно виникло запитання — чи мають працівники територіальних центрів законні підстави вести діалог з громадянами під запис. На нього відповів адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзіковський в коментарі виданню "Фокус".

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За словами правознавця, наразі в Україні не було ухвалено жодного нормативного акту чи закону, який би дозволяв співробітникам ТЦК носити бодікамери під час вручення повісток.

Проте Дзіковський зазначив, що таке правило може вводитися на рівні внутрішніх інструкцій територіального центру комплектування.

"Це робить голова військкомату. Такі документи — для службового використання і тому вони недоступні. Звичайний громадянин із ними ознайомитися не може", — підкреслив фахівець.

Бодікамери у працівника ТЦК. Скріншот з Youtubе​​​​​​

Чому вручення повістки під запис — це плюс для військовозобов'язаних

На думку адвоката такі зміни дуже позитивні й у першу чергу для самих військовозобов'язаних. Адже таким чином мають зникнути будь-які історії про примусову доставку до ТЦК або інші незаконні дії військкомів.

"Насамперед, ці зміни на руку військовозобов'язаним, а не працівникам ТЦК. Їм було б простіше доставити (військовозобов'язаних до територіальних центрів — ред.), а доказів порушення немає. Прийшов добровільно, які питання. Якщо пішов процес фіксації видачі повісток на камери, примусове доставлення чоловіків до військкомату закінчиться", — розмірковує адвокат.

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