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Вся Украина остановится: сегодня состоится общенациональная минута молчания

1 октября 2023 07:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вся Украина остановится: сегодня состоится общенациональная минута молчания
Минута молчания в Черновцах. Фото: Чернівецький промінь
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В День защитников и защитниц в Украине в 9 часов утра состоится общенациональная минута молчания. Ее инициировал Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Общенациональная минута молчания

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье, 1 октября, по всей стране состоится масштабная минута молчания в память обо всех погибших воинах.

"В это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Минута уважения. Минута молчания. Но вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах. Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова", — отметил глава государства

Давайте остановимся, где бы мы ни были, и мысленно почтим Героев, отдавших жизнь за нашу свободу.

Напомним, первого октября в Украине отмечается очень важный для народа праздник – День защитников и защитниц. Поэтому в этот день нужно поздравить всех украинцев, защищающих наше государство от российских оккупантов, пытаясь сохранить его независимость и суверенитет.

Ранее мы сообщали, по новому церковному календарю, в это воскресенье, 1 октября, украинские верующие будут отмечать большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Христиане чествуют чудо, которое совершила Дева Мария и из которого стало понятно, что она защитница всего человечества. Вместе с церковным праздником Украина отмечает День защитников и защитниц.

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