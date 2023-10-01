Вся Україна зупиниться: сьогодні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання

Хвилина мовчання у Чернівцях. Фото: Чернівецький промінь

У День захисників та захисниць в Україні о 9 годині ранку відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Її ініціював Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Загальнонаціональна хвилина мовчання

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського у неділю, 1 жовтня, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.

"Цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць. Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова", — зазначив глава держави

Давайте зупинимось, де б ми не були, та подумки вшануємо Героїв, які віддали життя за нашу свободу.

Нагадуємо, першого жовтня в Україні відзначається дуже важливе для народу свято – День захисників та захисниць. Тому в цей день потрібно привітати всіх українців, які боронять нашу державу від російських окупантів, намагаючись зберегти її незалежність та суверенітет.

Раніше ми повідомляли, за новим церковним календарем, у цю неділю, 1 жовтня, українські віряни відзначатимуть велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Християни вшановують диво, яке зробила Діва Марія і з якого стало зрозуміло, що вона захисниця всього людства. Разом з церковним святом Україна святкує День захисників та захисниць.