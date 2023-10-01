Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вся Україна зупиниться: сьогодні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання arrow

Вся Україна зупиниться: сьогодні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання

1 жовтня 2023 07:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вся Україна зупиниться: сьогодні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання
Хвилина мовчання у Чернівцях. Фото: Чернівецький промінь
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У День захисників та захисниць в Україні о 9 годині ранку відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Її ініціював Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Новини.LIVE.  

Читайте також:

Загальнонаціональна хвилина мовчання

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського у неділю, 1 жовтня, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.

"Цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць. Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова", — зазначив глава держави

Давайте зупинимось, де б ми не були, та подумки вшануємо Героїв, які віддали життя за нашу свободу.

Нагадуємо, першого жовтня в Україні відзначається дуже важливе для народу свято – День захисників та захисниць. Тому в цей день потрібно привітати всіх українців, які боронять нашу державу від російських окупантів, намагаючись зберегти її незалежність та суверенітет.

Раніше ми повідомляли, за новим церковним календарем, у цю неділю, 1 жовтня, українські віряни відзначатимуть велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Християни вшановують диво, яке зробила Діва Марія і з якого стало зрозуміло, що вона захисниця всього людства. Разом з церковним святом Україна святкує День захисників та захисниць. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз