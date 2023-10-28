Всех утилизировать — Фарион о русскоязычных таксистах

Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион. Фото: google.com

Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион рассказала, что нужно делать с русскоязычными таксистами. По ее словам, их следует отправить в штраф-батальон и утилизировать.

Видео со словами Ирины Фарион распространилось в соцсетях.

Читайте также:

Русскоязычные таксисты

"Мы бы могли обеспечить таких таксистов учебниками по украинскому языку. Принесли бы им диск классных песен, например, с Андреем Середой. Еще там бы что-то принесли", — говорит Фарион.

По ее словам, для русскоязычных таксистов нужно немедленно создать штраф-батальон, который опрокинут на "нулевую позицию" фронта. Фарион говорит, что такие люди должны рыть окопы для украинских военных.

"Такие люди заслуживают только одного — полная утилизация. Мы к ним не можем иметь ни малейшего уважения", — добавила она.

Напомним, в Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".

Также мы писали, что в результате языкового скандала, случившегося в Киеве с водителем такси сервиса "Bolt", отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, мужчину уволили. Кроме того, его заблокировали в сервисе навсегда.

Добавим, бывший советник Офиса Президента, блогер Алексей Арестович поддержал водителя такси в Киеве, который отказался общаться на украинском языке во время работы. Сейчас он ищет его контакты.